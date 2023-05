Medici di base: interrogativi e dubbi

Come abbiamo scritto più volte, il vero problema è che mancano i medici di base e intere zone, soprattutto di collina e montagna, restano scoperte con forti disagi per i cittadini che abitano da quelle parti. Sul piano dei numeri la situazione è la seguente: 2 milioni di persone in Italia sono senza medico di base e si devono trovare soluzioni ponte. Una carenza di ben 45 mila medici in 5 anni e 80mila in 10 anni. Un bilancio che tiene conto dell’attuale pensionamento di camici bianchi che non sarà bilanciato dalle nuove assunzioni o iscrizioni all’università. Quest’ultimo punto rimane un grosso problema perché la maggior parte degli atenei sostiene la posizione del numero chiuso a Medicina quando invece è necessario aprirlo. Sugli orari ogni dottore si regola in proprio, c’è chi è più disponibile e chi lo è meno. La maggioranza dei medici ha ridotto ulteriormente le visite a casa anche post covid o adddirittura le ha cancellate. E questo è un errore, una scelta che abbassa il tasso di fiducia (presupposto fondamentale) verso il medico di famiglia. Lasciamo perdere poi la Guardia medica, un servizio che in molti casi è solo telefonico e su aree molto ampie. Anche qui ottenere una visita a casa è un terno al lotto. Speriamo nell’evoluzione delle Case della salute, un servizio polifunzionale che dovrebbe affiancare e integrare il servizio del medico di base. C’è molta nebbia nel pianeta sanità.

