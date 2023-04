Medici di base, molti problemi poche soluzioni

La crisi dei medici di base e le toppe che la Regione sta cercando di mettere dove ci sono i buchi danno l’idea delle difficoltà che alla fine della fiera ricadono sulle spalle dei cittadini. Gli anziani e i residenti nelle zone di collina e di montagna, rischiano di essere ancora più penalizzati. Ad un problema grave come la carenza di dottori la Regione per ora reagisce somministrando un’aspirina. E le Università continuano a tenere il numero chiuso a medicina. Come riportato ieri dal Carlino, in regione è stato rinnovato l’accordo precedente (fino a giugno 2024). Questo patto prevede anche che i medici convenzionati da almeno tre anni possano salire da 1500 a 1800 pazienti con un incentivo economico. Già seguirne bene 1500 è un problema, figuriamoci con l’innalzamento del tetto soprattutto per chi non dispone almeno di una segretaria. Già oggi, ci sono camici bianchi che sono sempre più sbrigativi nel liquidare i pazienti e altri che quasi visitano sulla porta dell’ambulatorio. Ottenere la visita di un medico di famiglia a casa è quasi un privilegio. La proroga dell’accordo ci dice anche che gli iscritti a corsi specialistici di medicina generale potranno svolgere l’attività in convenzione come attività pratica. Non si vede la luce in fondo al tunnel. Molte promesse, molti tavoli di confronto ma poche soluzioni. Tempi duri per i pazienti.

