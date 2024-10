Medici di famiglia in sciopero: "L’Ausl non ci ha più contattati"

I medici di famiglia scioperano. La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo della Fimmg di Bologna nella tarda serata di ieri: si fermeranno lunedì 11 novembre. Lo annuncia Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vice segretario regionale della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) dopo uno stato di agitazione che andava avanti da diverse settimane.

"Nonostante gli impegni presi davanti al Prefetto, la direttrice delle Cure primarie dell’Ausl non ci ha convocati come concordato in Prefettura e non ha nemmeno fissato una data nei prossimi giorni – fa sapere Bauleo –. A questo punto, considerato lo stato di agitazione da noi già proclamato da settimane e venuti meno gli impegni presi dall’Azienda Usl attraverso la direttrice delle Cure primarie, non possiamo non procedere con lo sciopero. Non abbiamo alternative, non ce ne hanno lasciate. Abbiamo detto che noi saremmo stati disponibili in qualsiasi momenti per un incontro, pur mantenendo lo stato di agitazione. Eravamo pronti a valutare se c’era veramente qualche apertura a quanto da noi chiesto e presentato. Non è successo nulla, quindi non resta che lo sciopero". Una protesta contro l’Ausl di Bologna, accusata di voler "ridimensionare il ruolo" del medico di base scelto dal cittadino "trasferendone compiti e funzioni a medici di medicina generale a quota oraria". Per questo, insorge il sindacato, l’Ausl "persegue da oltre due anni l’obiettivo di escludere le rappresentanze della medicina generale dai più importanti processi decisionali inerenti la progettualità aziendale".

Il segretario fa alcuni esempi delle cause del disagio dei medici di base: "L’Ausl ha istituito i cosiddetti ‘ambulatori di prossimità’, ovvero ambulatori territoriali, aperti negli stessi orari in cui sono attivi gli studi dei medici, con gli stessi compiti nei confronti della cittadinanza, concretizzando un doppione della stessa attività, con l’unico possibile

intento di dirottare l’assistenza territoriale dai medici di assistenza primaria a medici dell’emergenza territoriale".

L’Ausl, sempre secondo Fimmg Bologna, avrebbe inoltre "disatteso l’intesa regionale sui Cau in diversi punti, tra cui quello inerente la facoltà di avviare percorsi diagnostici rapidi, ovvero consulenze specialistiche con carattere di urgenza, possibili attualmente solo per i pazienti che si recano nei Cau e non per quelli che si rivolgono al proprio medico curante, contrariamente a quanto previsto nell’intesa".

Monica Raschi