Medici di famiglia, l’emergenza: a Bologna ne mancano 252

Bologna, 19 marzo 2025 – Sono 252 i medici di medicina generale che mancano sul territorio bolognese. Una carenza che non si presenta, come ci si aspetterebbe, solo in Appennino o in aree di pianura lontane dal capoluogo: i medici mancano anche sotto le Due Torri e in numeri alti, ben 112.

I dati sono forniti dall’Azienda Usl e mettono in evidenza che della mancanza di medici di famiglia soffrono praticamente tutte le aree: quella maggiore è nel distretto di Bologna (112 i dottori in più che servono), segue il distretto della Pianura Est che comprende, tra gli altri: Argelato, Budrio, Castel Maggiore, Granarolo, Pieve di Cento, qui i medici carenti sono 51.

Non se la passa bene neanche il distretto Reno-Lavino-Samoggia, quindi Casalecchio Monte San Pietro, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia: qui ne mancano 31. E non è messo molto meglio il distretto della Pianura Ovest, quindi Anzola, Calderara, Crevalcore, Sant’Agata, San Giovanni e Sala Bolognese: in queste zone occorrono altri 28 medici. Per quanto riguarda il distretto dell’Appennino i dottori necessari sono 20, mentre nel distretto Savena Idice ne mancano ’solo’ 12.

Dall’Azienda Usl viene sottolineato che “per quanto riguarda le zone carenti sono il risultato dell’applicazione dell’algoritmo. Sarà poi il Comitato consultivo della medicina generale a valutare eventuali situazioni di specificità che verranno tenute in considerazione per definire il fabbisogno effettivo”. E intanto anche i bandi per l’acquisizione di nuovi medici di base non trovano molto favore: nel 2024 (il dato è sempre fornito dall’Ausl) la ricerca relativa “agli incarichi pubblicati” era di 34 unità, ma la copertura è stato solo di 21 posti.

L’allarme relativa alla carenze dei medici di base è nuovamente lanciato dallo Snami ( il Sindacato nazionale autonomo medici italiani) dell’Emilia-Romagna: “L’ormai cronica carenza di medici di medicina generale in Emilia-Romagna continua a peggiorare. Snami Emilia-Romagna evidenzia l’inerzia di governo e regioni di fronte a un problema che sta minando la qualità dell’assistenza territoriale e il diritto dei cittadini alla salute. Dai dati forniti nei recenti tavoli di confronto – sottolinea il sindacato –, il numero di posti per la formazione in medicina generale per l’Emilia-Romagna calerà ulteriormente nel 2025 nonostante sia palese a tutti la devastante carenza. Molte delle borse di studio già lo scorso anno per la prima volta, sono rimaste deserte a causa delle condizioni di incertezza che i giovani medici si trovano ad affrontare”.

Il sindacato specifica le ragioni: “Un accordo collettivo nazionale ormai non più accettabile e il rischio concreto di un ulteriore peggioramento sotto l’ombra della dipendenza. Se non si interviene subito con misure concrete e strutturali, il sistema di cure primarie collasserà a breve”.