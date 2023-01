"Medici scettici sulle analisi automatizzate"

Difficoltà nel coprire i turni del pronto soccorso di Vergato, con i professionisti dell’auto medica che si sono ritirati da questo servizio, e dirottamento dei pazienti affetti da patologie croniche, in particolare chi soffre di diabete o di una malattia oncologica, in altri presidi. L’avvento delle apparecchiature PoCT come sostitutive del laboratorio analisi continua a nutrire parecchie perplessità nel personale medico e questo comporta un ulteriore disagio per gli utenti finali. Per l’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, però, non si può tornare indietro, anche perché questo è l’unico modo per mantenere alcuni servizi sul territorio.

"La diffusione degli esami con questa tecnologia – si legge nella risposta dell’assessore ad una interrogazione presentata da Fratelli d’Italia – consente anche alle strutture più decentrate o agli ambulatori che necessitano di risposte rapide, di avere a disposizione le prestazioni di cui necessitano pur senza la presenza di un laboratorio nella struttura". Tutto nasce da due condizioni apparentemente disgiunte, la prima è la mancanza del personale laureato, tecnici e medici, necessario per tenere attivo un servizio di medicina di laboratorio, e la seconda riguarda il numero di esami effettuati che deve stare sopra la soglia dei 200mila per dimostrarsi precisi e accurati nelle loro misure. Gli ospedali di Budrio, Loiano e Vergano sono ben lontani da questa cifra e per loro la Regione ha pensato di utilizzare i PoCT. "In quest’ultimo anno – conclude Donini – l’Azienda Usl di Bologna ha realizzato anche un progetto pilota che prevede l’utilizzo di dispositivi PoCT per il controllo dell’Inr nei pazienti in terapia anticoagulante. Questo progetto in particolare, è stato selezionato in ambito nazionale, per il finanziamento del Pnrr missione 5, in quanto si è valutata positivamente l’efficacia clinica e il miglioramento organizzativo. Il corretto funzionamento delle strumentazioni e la qualità dei dati prodotti sono costantemente monitorati dal laboratorio centrale". Secondo Fratelli d’Italia la risposta non risolve i dubbi manifestati dagli operatori. L’ordine dei medici limita al campo dell’emergenza urgenza l’utilizzo di questo strumento e la mancata certificazione del risultato fa mancare al medico la garanzia necessaria per procedere con le terapie.

"L’attivazione di queste strutture decentralizzate non dovrebbe servire – spiega la consigliera regionale Marta Evangelisti – per coprire carenze organizzative dei laboratori centrali ospedalieri. La prova di quanto affermato sta nel fatto che rispetto a determinati esami, quali quelli connessi alle patologie oncologiche, pare che gli stessi non vengano svolti ad esempio nel presidio ospedaliero di Vergato ma direttamente in quello di Porretta Terme. Ribadiamo quindi che gli ambulatori analisi in provincia debbono restare perfettamente funzionanti per garantire prestazioni sicure anche rispetto alla individuazione di patologie specifiche".

Massimo Selleri