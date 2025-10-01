Medici, ticket, bilancio: "Troppe emergenze, riforma indispensabile"

Dalle prescrizioni cancellate, ai Cau che assorbono troppe risorse, all’accordo con i medici di famiglia che ancora non c’è dopo mesi di trattative, alle case di comunità che non saranno mai completate come quella di Castel San Pietro, ai nuovi ticket che non faranno incassare alla Regione i 50 milioni stimati entro fine anno, ma solo 35, al deficit di bilancio della sanità regionale: i cahier de doleance di Forza Italia sembrano non avere fine quando si affronta il tema della sanità regionale. Ma non mancano i suggerimenti per mettere in sicurezza un settore così strategico per i cittadini.

Il punto lo hanno fatto il capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali e la consigliera Valentina Castaldini.

Vignali, per quanto riguarda le Case di comunità fa notare che "nell’indagine condotta è emerso che su 84 Case della salute finanziate dal Pnrr, soltanto otto sono state completate, mentre per venti sono stati fatti stralci funzionali: vuol dire che rimarranno al grezzo per mancanza di finanziamenti, come per esempio a Castel San Pietro".

Mentre Castaldini ricorda che "prima di Natale è prevista una legge di riforma sanitaria, di cui ancora non sappiamo il contenuto. E non possiamo parlare di medicina territoriale, senza avere un accordo con i medici di base".

m.ras.