Medicina della sessualità, la nomina

Giovanni Corona (foto), endocrinologo dell’ospedale Maggiore, è stato eletto presidente dell’European Society for Sexual Medicine (Essm), per il biennio 2023-2025, nel corso del ventiquattresimo congresso della società. L’Essm rappresenta la più importante società europea del settore e una delle più prestigiose a livello mondiale. Corona è autore di oltre 400 lavori su riviste scientifiche internazionali e nel 2022 inserito tra i 100mila scienziati più importanti al mondo considerando tutte le discipline e tra i primi 100 nella materia specifica di riferimento. La medicina della sessualità ha fatto molti passi avanti negli ultimi 20 anni, dimostrando come i disturbi della sfera sessuale, e in particolare la disfunzione erettile, rappresentino una spia di patologie cardiovascolari gravi, come l’infarto del miocardio e l’ictus. In Italia si stima che oltre tre milioni di persone presentino una forma più o meno grave di disfunzione erettile. Una diagnosi precoce con l’identificazione e la correzione dei fattori di rischio che ne sono alla base come l’obesità, il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa possono migliorare il problema e rappresentare uno step di prevenzione cardiovascolare.