Medicina e chirurgia estetica: esperti a confronto

Il 24° congresso internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica Sies -Valet, si terrà da oggi a sabato in città, al Palazzo dei Congressi. "Si confermerà la tre giorni congressuale organizzata da Valet come il big event di Medicina e Chirurgia Estetica in Italia – precisa Maurizio Priori, presidente Sies –, ideale completamento della mission che anima la nostra organizzazione: il raggiungimento del benessere attraverso la bellezza. Come accade dal 1997, centinaia di specialisti da tutto il mondo dibatteranno i temi più ’caldi’ del momento".