Medicina Fossatone Buona la prima

È iniziata con il piede giusto la stagione dello Zola Predosa. Il team di Nicola Zecchi ha infatti impattato 1-1 tra le mura amiche contro la corazzata modenese Terre di Castelli guidata dall’ex difensore professionista Maurizio Domizzi. Sotto 1-0, il team zolese è infatti riuscito a riprenderla in pieno recupero grazie a un gol di Rossi. Tra i match più attesi vi era senza dubbio quello tra il Mezzolara e l’Osteria Grande. La sfida si è conclusa 1-1 e, al vantaggio ospite firmato Cavini arrivato ad una manciata di minuti dal termine, ha risposto in pieno recupero Karapici. L’impresa di giornata l’ha realizzata il Medicina Fossatone di Alberto Cardi che, sotto 1-0 contro il più quotato Russi, è riuscito a ribaltarla nella ripresa grazie ai gol di Montalbani e Barbaro. Anche il Granamica ha debuttato con una splendida vittoria contro la diretta rivale per la salvezza Tropical Coriano: a decidere la sfida, al 10’ della ripresa, ci ha pensato Fabbri. Pareggio di misura per il Castenaso che, sotto 1-0, l’ha impattata con Bortolotti.