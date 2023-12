Auto finisce nel fosso: ferite due ragazze, una è minorenne

Medicina (Bologna), 25 dicembre 2023 – Due ragazze giovanissime sono rimaste ferite oggi pomeriggio in un incidente avvenuto attorno alle 15.30 in via Fiorentina, a Medicina.

L'auto è finita nel fosso in via Fiorentina

Per cause ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto, l’auto a bordo della quale stavano viaggiando è finita fuori strada, finendo nel fosso accanto alla carreggiata. Non ci sono altri mezzi coinvolti: il loro veicolo avrebbe fatto tutto da solo.

Le ragazze, di 22 e 16 anni, sono state trasportate in ospedale dall’ambulanza del 118. Una delle due è riuscita a uscire autonomamente dall’auto ribaltata, mentre l’altra è rimasta incastrata all’interno del veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco – sopraggiunti con due squadre, una da Medicina e una da Budrio – per estrarla dalle lamiere.

A quanto si apprende però le loro condizioni non sarebbero gravi.