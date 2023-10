Medicina integrata tra corpo e mente

Considerare corpo e mente come due elementi mai disgiunti per giungere a diagnosi e terapie efficaci e il più possibile naturali. È il tema al centro del convegno ’Guardarsi Dentro – Medicina Integrata e nuove frontiere di benessere’ in programma il 28 e 29 ottobre, dalle 9 alle 19, al Design Hotel Amati di Zola Predosa in via Rigosa 1. L’appuntamento è organizzato da Fabio Ghigi, medico di Medicina Integrata e ideatore del metodo di desomatizzazione, e da Francesca Vannini, biologa, facilitatrice di processi emozionali e ideatrice del metodo E.m.h che nasce dalla necessità di fornire ai pazienti risposte diagnostiche e terapeutiche capaci di guardare alla persona nella sua integrità, corpo e mente. Info: vocideicorsi@gmail.com