Medicina, la polemica "Il centro sott’acqua, ma escluso dai sostegni Favorite solo le frazioni"

I residenti delle strade del centro di Medicina sono sulle barricate contro la burocrazia per i danni causati dagli allagamenti, in particolare perché segnalano di trovarsi in una posizione diversa, per gli aiuti economici, rispetto alle frazioni, già inserite in un elenco.

"Ho un locale al piano terra in via Saffi 108, la strada centrale, dove tengo corsi di inglese per bambini e adulti. Al momento l’attività è chiusa e non so quando potrò riaprirla", allarga le braccia Valeria Manco.

Poi il racconto torna a mercoledì 17. "Al mattino presto mi ha chiamato una condomina dello stabile per avvisarmi che l’ingresso si stava allagando. Quando sono arrivata sul posto l’acqua che scorreva lateralmente, probailmente uscita dal canale tombato che passa sotto l’abitato, si era già riversata nel giardinetto interno dell’edificio dove il mio locale ha un’apertura. L’acqua era già a un’altezza di 70 centimetri – precisa la donna – e nel momento in cui ho aperto la porta ho visto i mobili che galleggiavano, insieme ai materiali didattici. I danni? Difficile fare i conti adesso: è saltato l’impianto elettrico perché le prese sono rimaste sott’acqua, i muri sono rovinati, così come gli arredi. Certo, è arrivata la Protezione civile che ha fatto un intervento nel giardino e in seguito i volontari hanno utilizzato una pompa e ci hanno aiutato a ripulire dal fango. Ma ora mi chiedo quando potrò fare i lavori di ripristino". I cittadini stanno facendo fronte comune. "Ci stiamo mettendo d’accordo per presentare al Comune un esposto, con foto di via Saffi allagata, perché ci risulta che il capoluogo al momento non sia stato inserito nell’elenco per ottenere gli aiuti economici", conclude Manco.

Un altro residente della zona sottolinea che "finora non siamo riusciti ad attingere agli aiuti statali e cerchiamo di fare pressing sul Comune. Nell’elenco sono comprese le frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino e Via Nuova. E noi? So che qualcuno si è consultato con un avvocato: scriveremo al Comune perché non vogliamo essere dimenticati".

Donatella Barbetta