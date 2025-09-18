Aggredisce il marito e picchia l’anziano suocero: arrestata 51enne

Medicina (Bologna), 18 settembre 2025 – Una donna di 51 anni, straniera e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri della tenenza di Medicina con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito a una chiamata al 112, durante la quale gli operatori della centrale hanno udito in sottofondo urla concitate in lingua straniera e la voce flebile di un uomo che riusciva a pronunciare solo parole incomprensibili. La pattuglia inviata sul posto ha trovato un 86enne che ha raccontato di essere stato poco prima aggredito dalla nuora. L’anziano presentava ecchimosi e abrasioni evidenti su entrambi gli arti superiori. Le verifiche hanno permesso di accertare che la donna, da tempo, sottoponeva sia il marito che il suocero ad atti di violenza verbale e fisica, mai denunciati in passato. L’episodio di ieri mattina sarebbe scaturito per futili motivi, aggravati dallo stato di agitazione della donna dovuto all’assunzione di alcolici. Durante l’intervento, la 51enne si è mostrata subito aggressiva anche nei confronti dei militari, colpendoli ripetutamente con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al trasferimento in caserma. Solo dopo una colluttazione è stata definitivamente bloccata e portata in tenenza per le procedure di identificazione. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Bologna, la donna è stata portata in carcere, dove si trova ora a disposizione del giudice per le indagini preliminari.