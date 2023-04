Medicina, studenti in ritardo Nasce il ’doposcuola’ con i professori in pensione

di Donatella Barbetta

Studenti di medicina indietro con gli esami: il Pronto soccorso, l’aiuto per andare avanti, arriva dai docenti in pensione dell’Alma Mater. "Ci sono ragazzi, alcuni anche con qualche anno di più, che per vicissitudini varie non riescono a stare al passo con gli studi e quindi temono di non arrivare alla laurea e si scoraggiano. Adesso possono cogliere quest’opportunità", spiega Mario Lima (nella foto primo da destra), presidente della Scuola di medicina e chirurgia. "È stato il professor Romano Zannoli il primo a segnalarmi le difficoltà di almeno cinquanta iscritti. Mi sono subito convinto della validità della proposta e l’ho presentata subito al consiglio della Scuola che l’ha approvata all’unanimità. Così ho messo a disposizione delle aule, al quarto piano del padiglione 13, e il progetto è partito", precisa Lima.

Zannoli, docente di Fisica, aggiunge che "si tratta di un tutorato curriculare che si propone l’obiettivo di far uscire dall’isolamento gli studenti rimasti bloccati durante il corso di laurea: oggi Medicina è organizzato a semestri, tre mesi di lezione e tre di esami. Gli studenti che riescono a seguire non hanno problemi, si trovano bene con questa sequenza, ma chi per motivi di famiglia, economici o perché pendolare non riesce a mantenere questo ritmo e resta indietro, si trova magari a seguire lezioni del quarto anno, quando ha esami del secondo ancora da superare. Così pian piano si isola e si trova bloccato nell’avanzamento". E qui è nata l’idea.

"Proponiamo un tutorato curriculare, ossia affidiamo questi studenti, su loro richiesta, a docenti non impegnati nei corsi di laurea – sottolinea il professore –, così da dare un supporto nelle situazioni di difficoltà. Chi è interessato può rivolgersi ai rappresentanti di facoltà, alla segreteria di Medicina o a me direttamente". Anche Eleonora Porcu, già direttrice del centro di infertilità e procreazione medicalmente assistita del Sant’Orsola, fa parte dei professori volontari attivi nel ’doposcuola universitario’: "Chi ha tempi più lenti non è detto che valga di meno. Noi cerchiamo di capire l’entità del rallentamento, la tipologia di esami che gli studenti devono sostenere e il tipo di problema sorto. Non interveniamo nelle discipline del nostro ambito, piuttosto diamo dei consigli. Ad alcune studentesse ho suggerito di studiare insieme e di preparare una tabella di marcia realizzabile, senza pensare di bruciare le tappe. Se facciamo delle interrogazioni? Per ora no – risponde Porcu –, stiamo cercando di elaborare una strategia, senza essere la replica dei professori ufficiali. E poi con la carenza di medici di questo periodo, è importante anche laurearsi fuori corso". Gli altri docenti sono Giulio Marchesini, Mauro Bernardi, Davide Festi, Claudio Marchetti, Franco Bazzoli, Elisabetta Caramelli, Marina Marini, Francesco Minni, Guido Cocchi, Nicola Rizzo, Emanuele Perez, Renata Bartesaghi.