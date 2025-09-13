Medicina, via al semestre aperto: "Capziose le critiche degli studenti. E le lezioni da remoto funzionano"

Matteo Bassetti, professore e direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, risponde ai dubbi che hanno sollevato gli studenti dell’Alma Mater sul semestre aperto di Medicina.

Professor Bassetti, alcuni studenti dicono che avrebbero preferito il test perché almeno avrebbero saputo dove proseguire gli studi. Che ne pensa?

"Questo succedeva evidentemente anche prima, quando si faceva tutti in una giornata unica e si mettevano fino a 10 destinazioni diverse. La riforma mi sembra, anzi, un miglioramento da questo punto di vista, in quanto il semestre aperto lo si frequenta in genere nella sede in cui si risiede".

Come spiega queste critiche?

"Trovo che la gran parte delle questioni sollevate dagli studenti siano capziose. Voler difendere a tutti i costi quello che è stato un sistema giunto alla fine del suo percorso: sul fatto che il Tolc-Med (test di medicina online) fosse da abolire penso fossimo tutti d’accordo. Poi ci possono essere proposte diverse su come uscirne, ma trovare qualcuno che lo difende, dopo quello che è successo, è un modo per fare polemica a tutti i costi".

Gli studenti hanno anche evidenziato che il test permetteva di compensare eventuali lacune in una materia andando bene in un’altra. Adesso invece bisogna superare tutti e tre gli esami con il 18 o non si potrà accedere al secondo semestre.

"Continuare a guardare il sistema di oggi con gli occhi del test è un errore clamoroso. Le altre materie che venivano chieste, qui non ci sono perché non c’è più un test. Prima si facevano delle domande di matematica, cultura generale, etc. che non ci sono più. Oggi l’esame si svolge su quelli che sono gli insegnamenti di un semestre intero, quindi non è che quando hai passato quegli esami riparti da zero, riparti dal secondo semestre e sei già al primo anno di Medicina. Forse questo non è stato ancora compreso, se si continua a parlare di test".

A Bologna, gli studenti potranno prenotarsi alle lezioni fino a un massimo di tre volte per quelle in presenza, durante i due mesi di lezioni: alcuni di loro hanno fatto notare che sono troppo poche.

"L’Università italiana ha fatto ai tempi del Covid per quasi tre anni le lezioni online, io stesso le ho fatte, eppure i ragazzi hanno appreso perfettamente la materia. Se parliamo di teoria, fare una lezione in presenza o farla online non cambia assolutamente niente. Qui non stiamo parlando di materie che hanno bisogno della didattica pratica, non si insegna medicina interna per cui devo portare gli studenti dal malato e insegnargli a palpare la pancia. Qui parliamo di insegnamenti teorici per fisica, chimica e biologia: non vedo dove sia la differenza tra farle in presenza e farle online. Anzi, devo dire che piuttosto che avere quelle aule con 500 studenti dove magari non riesci a vedere neanche la lavagna, forse tutto sommato avere una buona lezione online, fatta bene, come credo che sia fatta a Bologna e in tante città, sia meglio".