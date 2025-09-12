Medicina, via al semestre: "Poche lezioni in presenza": "Il test dava più certezze"

È iniziato da pochi giorni il semestre aperto di Medicina anche sotto le Torri, con una modalità mista che alterna lezioni in presenza e didattica da remoto.

Gli studenti iscritti sono circa 3.350, mentre l’Aula Magna del Padiglione 5 dell’Ospedale Sant’Orsola, dove si svolgono le lezioni dei tre insegnamenti di base – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia – ha una capienza massima di 300 posti. Gli studenti dunque ruotano, e per questi primi mesi ciascuno potrà prenotarsi in presenza un massimo di tre volte. Gli esami finali, che determineranno l’accesso al secondo semestre, si svolgeranno contemporaneamente in tutto il Paese: il primo appello è previsto il 20 novembre, il secondo il 10 dicembre.

Ci siamo recati davanti all’Aula Magna per chiedere agli studenti come stanno vivendo questi primi giorni e cosa pensano della modalità mista, soprattutto in relazione al test d’ingresso. Tutti i giovani sentiti concordano sulla preparazione dei docenti e sulla qualità delle lezioni, ma molti sottolineano le difficoltà legate alla doppia modalità, sia dal punto di vista didattico sia tecnico.

"Le lezioni sono difficili da seguire, ma se ci mettiamo impegno penso che non ci saranno problemi", afferma Bartolomeo Flori. "I professori sono molto competenti, ma con la doppia modalità, presenza e online, ci sono spesso problemi tecnici che interrompono il flusso delle lezioni", le fa eco Ginevra Tomasino. Anche Lorenza Petrone riconosce qualche difficoltà: "C’è un po’ di confusione, ci sono problemi nel seguire a distanza, ma credo che i professori stiano facendo del loro meglio per farci comprendere tutto al massimo".

E c’è chi avrebbe voluto più lezioni in presenza. "É ancora troppo presto per giudicare, ma per ora la didattica online mi sembra valida e anche le lezioni in presenza: forse però, sono troppo poche. Tre presenze in due mesi di lezione non bastano", commenta Vittorio Guzzardella. In modo simile, Rita Carucci osserva: "Io mi sto trovando bene per ora, anche se anch’io avrei voluto più lezioni in presenza. Magari avrebbero potuto essere organizzate diversamente, dando la possibilità di prenotarsi di settimana in settimana, anche se le lezioni online restano valide".

Maria Dall’Arche, invece, sottolinea un giudizio positivo più generale: "Ho trovato che l’organizzazione fosse buona, sia in presenza sia online". Riguardo al passaggio dalla modalità del test d’ingresso, molti studenti avrebbero preferito il sistema tradizionale, sostenendo che garantisse meno stress e competizione, e soprattutto maggiore certezza.

"Noi non sappiamo ancora se rimarremo qui a Bologna; con il test avremmo saputo tutto subito", commentano in molti. "Il test forse era meglio: ora dobbiamo affrontare esami diversi, superandoli tutti con almeno 18, e sappiamo che non basta per aver un buon posizionamento in graduatoria nazionale. Inoltre il test permetteva di compensare eventuali lacune in una materia andando bene in un’altra, qui invece bisogna superare tutto, anche se le lezioni aiutano a costruire le basi necessarie", afferma Anna Montanari. Le fa eco Guido Goberti: "Io avrei preferito il test, per avere maggiore certezza e organizzazione". Alisea Reggiani aggiunge: "Il livello di stress è molto più elevato: a Bologna ci sono moltissimi iscritti, quindi la competitività tra noi è altissima".

Ma c’è anche chi, come Achillea Bianchi, resta più neutrale: "Non ho mai fatto un test di Medicina, quindi non posso dire se l’avrei preferito: direi che va bene così". E Ersil Kolaj sottolinea: "Il test dava meno incertezza, ma a Bologna ci sono più posti a Medicina, sono raddoppiati: questa riforma ha portato a un aumento dei posti disponibili, quindi c’è anche questo aspetto positivo che deve essere sottolineato".

Alice Pavarotti