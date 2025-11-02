Medico condannato all’ergastolo. La figlia: "Solo falsità, è innocente"

"Non posso più sopportare che la storia della nostra famiglia e dei miei genitori continui ad essere travisata, con informazioni semplicemente sbagliate, tanto nelle aule di giustizia quanto sui canali di informazione". Lo scrive in una lettera Anna Chiara Amato, figlia di Giampaolo, medico condannato in primo grado all’ergastolo a Bologna per gli omicidi della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo. Una lettera dal titolo "dalla figlia di un presunto assassino". E scrivendo rompe un silenzio durato quattro anni, mantenuto da quando scomparve la madre, e lo fa "per rispetto della mia famiglia e del nostro dolore".

Per Amato, assistito dagli avvocati Franco Coppi e Valerio Spigarelli, è in corso proprio in questi giorni il processo di appello. "Difendiamo un innocente – aveva dichiarato di recente al Carlino l’avvocato Spigarelli –. E manca il movente. In primo grado sono state sposate tesi fantasiose". Anche Anna Chiara Amato e il fratello Nicola sono sicuri dell’innocenza del padre. La figlia definisce tutta la vicenda "una gigantesca ingiustizia" e afferma: "So di stare combattendo per ciò che è giusto. Continueremo a combattere". E contesta punto per punto la tesi secondo cui le due donne sarebbero state assassinate con la somministrazione di un mix di farmaci, mette in fila una serie di "elementi del tutto falsi", segnala "congetture che sfuggono a qualsiasi raziocinio" e si sofferma sull’assenza, a suo avviso, di un movente per il delitto. Non è vero, dice, che fu la zia (Anna Maria Linsalata), a chiedere l’autopsia della sorella: la decisione, spiega, fu presa dal fratello Nicola, insieme al padre Giampaolo, "per dissipare eventuali dubbi su malattie genetiche". Il padre, dice, non ha mai chiesto che la madre fosse cremata né "ha richiesto aggiornamenti sull’autopsia in modo pedante o sospettoso: ero io, impaziente e preoccupata, a chiedergli di informarsi. Volevamo tutti la stessa cosa: capire cosa fosse successo a mia madre". E precisa: "Io e mio fratello non siamo non siamo mai stati, e mai avremmo potuto essere, influenzati, manipolati o orchestrati da nostro padre nella gestione delle proprietà che, nostro malgrado, abbiamo ereditato (proprietà alle quali lui ha immediatamente rinunciato dopo la morte di nostra madre, prima dei risultati dell’autopsia, prima del processo...)".

La lettera pone una serie di domande. "È ragionevole che una donna, di professione medico, abbia lasciato intendere a sua sorella e alle amiche più strette" di temere "che mio padre le somministrasse a sua insaputa benzodiazepine, e che nessuna di loro abbia fatto, detto o denunciato nulla"? "È ragionevole" pensare che "se avesse avuto anche solo il minimo dubbio di essere vittima di un avvelenamento, abbia continuato a proporre al suo presunto avvelenatore" dei "viaggi e weekend da soli?". Le indagini "hanno dimostrato chiaramente come mia madre non si fosse mai posta come ostacolo alla relazione extraconiugale di mio padre; piuttosto, gli aveva solo chiesto di scegliere". "Non c’è nulla – nota – che dimostri con ragionevolezza che nostro padre sia colpevole".