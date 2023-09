Medico di base in pensione Lettere arrivate in ritardo

Ho letto l’articolo pubblicato ieri a pagina 19 della Cronaca di Bologna sui disagi dovuti al pensionamento del medico di base di San Lazzaro Valerio Baraldi. L’Ausl asserisce di aver inviato la relativa comunicazione in data 10 agosto, in realtà le lettere sono giunte a destinazione in data 30 e 31 agosto (non è solo il mio caso ma di diverse famiglie).

Laura D’Ercole

(una ex paziente)