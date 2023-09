Medico di base va in pensione Avvisi ad agosto, pazienti nel caos

Il pensionamento di un medico di famiglia ha impegnato a lungo alcuni assistiti per la ricerca di un sostituto.

Valerio Baraldi, con ambulatorio in pieno centro a San Lazzaro, ha lasciato l’incarico dal 31 agosto e quindi anche i suoi 1.692 pazienti. Il momento di una nuova scelta, soprattutto per i più anziani, rappresenta spesso un passaggio delicato, soprattutto se avviene durante il periodo delle vacanze.

L’Ausl il 10 agosto ha scritto una lettera agli interessati per dire che dal 1° settembre il dottore "cesserà l’incarico di medico di

medicina generale", ricordando anche che "per garantire la continuità nell’assistenza di base è quindi necessario effettuare una nuova scelta a favore di un altro medico di medicina generale con ambulatorio nell’ambito territoriale di residenza e con disponibilità ad acquisire nuovi assistiti".

Ma complice il periodo di ferie, alcuni hanno trovato la lettera nella cassetta della posta al loro rientro alla fine del mese, ed è scattato immediatamente il timore di essere in ritardo e di non trovare facilmente un nuovo sostituto.

"Sono andata subito al Cup per fare il cambio – spiega una settantenne – , ma c’era tanta gente allo sportello, così ci sono tornata più volte, ma ho desistito per la lunga coda perché in quel periodo il caldo si faceva sentire. Erano gli ultimi giorni di agosto e alla fine mi sono fatta aiutare da mio figlio che si è collegato on line al sito dell’Ausl e finalmente ha trovato posto da un dottore, ma in un ambulatorio diverso, anche se poco distante".

L’Ausl rassicura i cittadini: il dottor Baraldi aveva 1.692 pazienti, mentre "a San Lazzaro sono oggi disponibili 2.529 posti da tre medici di medicina generale". L’Azienda entra nel dettaglio: "Sono 647 da un medico di medicina generale della stessa medicina di gruppo, 1.306 da un medico di medicina generale di un’altra medicina di gruppo, 576 da un medico di medicina generale non associato a medicina di gruppo".

Infine, l’Azienda aggiunge che "le lettere ai pazienti del medico pensionando, sono state inviate il 10 agosto, quindi con tre settimane di preavviso rispetto alla data di pensionamento".