Medico dimesso: L’Ausl: "I pazienti verranno assistiti"

L’Ausl assicura la continuità dell’assistenza per tutti i paziendi del dottor Elton Isaj. A comunicarlo è l’Asl di Bologna: "A partire da lunedì, 5 giugno, un servizio di Continuità Assistenziale diurna nella stessa sede e con orari il più possibile aderenti ai turni ambulatoriali del medico. In particolare, nella settimana dal 5 al 9 giugno la Continuità Assistenziale diurna attivata a Monghidoro in via del Castellaccio 1 osserverà i seguenti orari: lunedì: 14,30-17,30, martedì: 9-12, mercoledì: 9-12, giovedì: 14,30-17,30, venerdì: 9-12".