Medico e partigiano. Pino Nucci in mostra

Una mostra dedicata al partigiano castiglionese Pino Nucci. L’esposizione sarà allestita, nell’80° anniversario della Liberazione, dal 24 aprile al 30 giugno 2025 al centro culturale Paolo Guidotti di via Aldo Moro 31. L’inaugurazione si svolgerà il 24 alle ore 16.30. Giuseppe ‘Pino’ Nucci, nato a Castiglione nel 1918, si è laureato nel 1946 in medicina. Libero docente, è stato a lungo primario del reparto di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale maggiore di Bologna. Artista poliedrico, fu pittore, scultore e, su stimolo di Salvatore Quasimodo, pubblicò poesie, racconti e romanzi. Ufficiale di complemento durante la seconda guerra mondiale, aderì alla Resistenza dopo il settembre del ’43 divenendo comandante della brigata cattolica ‘Santa Justa’ operante fra Sasso Marconi e Monte San Pietro. Tradito, fu catturato e condannato a morte dagli occupanti tedeschi sfuggendo miracolosamente al plotone di esecuzione. La mostra, che espone parte della documentazione originale e cimeli d’epoca, sarà visitabile la domenica dalle ore 15 alle 18. Per info 3311128210.

f. m.