Medico estetico in cella, nuovi casi. Altri cinque pazienti lo denunciano

Ci sono almeno altre cinque presunte vittime, oltre a quelle che lo hanno già denunciato, che accusano il chirurgo estetico Stefano Stracciari, 68 anni, di avergli causato dei danni estetici in seguito ai suoi interventi. Il medico, già sospeso dall’esercizio della professione per un anno e sottoposto al divieto di dimora a Pianoro per aver violato i sigilli del suo studio, è stato arrestato l’altro ieri dai carabinieri, per aver trasgredito ancora una volta la misura cautelare. Stracciari è già indagato per lesioni in ambito sanitario, utilizzo di medicinali guasti e imperfetti e introduzione nello Stato di dispositivi medici falsificati, nei confronti di sei pazienti. Questa indagine, coordinata dal pubblico ministero Luca Venturi, ha portato alla sospensione per un anno e al sequestro del suo ambulatorio. Cinque di questi casi sono seguiti dall’avvocato Claudio Defilippi del foro di Milano, che ha raccolto anche le nuove denunce.

"Due sono state già presentate in procura negli ultimi giorni, e ne sto preparando altre tre, si tratta di quattro donne e un uomo. Chiederemo l’incidente probatorio – spiega Defilippi, che assiste le presunte vittime insieme alla collega Gianna Sammicheli –, perché a questo punto si deve cristallizzare la questione del danno e del nesso eziologico danno-evento. Si deve individuare chiaramente la responsabilità e il quantum del danno. In pregresso, per i primi casi raccolti, avevamo già chiesto l’incidente probatorio, ma non ci è stato dato, ora speriamo di si. Certo, il tardivo intervento ha creato un effetto disastroso, bisognava fermarlo prima", sottolinea Defilippi. Intanto il 10 giugno Stracciari andrà a processo con l’accusa di lesioni colpose, in seguito alla denuncia di una paziente che nel 2023 ebbe un grave danno estetico in seguito a un intervento. Secondo la procura, a provocare il danno sarebbero state infiltrazioni di olio di silicone, sostanza vietata da 30 anni.

Nonostante gli fosse stato dapprima sequestrato l’ambulatorio e successivamente fosse stato sospeso dall’esercizio della professione, l’uomo aveva continuato a visitare pazienti nel proprio studio violando i sigilli. Dopo avere ricevuto il divieto di dimora a Pianoro, il medico aveva indicato come luogo di domicilio un’altra casa, a Bologna. Ma lo scorso 3 aprile è stato sorpreso dai militari, nel corso di specifico servizio, uscire dall’abitazione di Pianoro dove, tra l’altro, si trova anche il suo ambulatorio. Di qui la nuova misura. Il medico è coinvolto in diverse vicende giudiziarie, a seguito di denunce di suoi pazienti.