Bologna, medico lavorava per strutture private ma riceveva l’indennità pubblica: denunciato

Bologna, 7 aprile 2023 – Lavorava per strutture private, pur continuando a ricevere l’indennità economica dovuta ai medici che scelgono di esercitare la libera professione solo dentro gli ospedali pubblici (intramoenia). Per questo, un dirigente medico in servizio in un ospedale cittadino è stato denunciato alla Procura dai Nas di Bologna.

Lo rendono noto gli stessi Carabinieri del Nas, che parlano di una “complessa e articolata attività di indagine nel settore sanitario” in cui è stato accertato che questo professionista avrebbe percepito “indebitamente e fraudolentemente” circa 90mila euro a titolo di indennità di esclusività, “con pari danno economico arrecato al Servizio sanitario regionale”.

Per un periodo di circa sei anni, infatti, il dirigente medico ha esercitato la libera professione all’esterno dell’Ospedale (extramoenia), “in favore di strutture sanitarie private ed all’insaputa della sua amministrazione”.