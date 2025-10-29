Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Bologna
CronacaMedico legale morì dopo intervento per la rimozione di una cisti, 2 chirurghi indagati
29 ott 2025
REDAZIONE WEB
Cronaca
Medico legale morì dopo intervento per la rimozione di una cisti, 2 chirurghi indagati

La Procura ha aperto un fascicolo nei confronti dei chirurghi che operarono Barbara Bassi, medico legale di 48 anni deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un’operazione a cui è stata sottoposta al Maggiore

Medico legale morta dopo un intervento chirurgico (foto di repertorio di un'operazione generica)

Bologna, 29 ottobre 2025 – Due chirurgi sono stati indagati dalla Procura di Bologna in relazione alla morte di Barbara Bassi, medico legale di 48 anni deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un intervento a cui è stata sottoposta all'ospedale Maggiore. Il pm Marco Imperato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e ha fissato per domani, 30 ottobre, il conferimento dell'incarico dell'autopsia al medico legale, Giovanni Cecchetto.

La dottoressa, che lavorava all'interno dello stesso ospedale dove è stata operata, era stata sottoposta ad un intervento in laparoscopia per la rimozione di una cisti al fegato. Ma ci sarebbero state complicanze che hanno portato al decesso, a quanto pare per choc emorragico.

La famiglia della dottoressa è assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi e ha presentato denuncia ai carabinieri di San Lazzaro. L'avvocato Rinaldi nominerà come consulente di parte il medico legale Donatella Fedeli.

Anche i due medici indagati, che fanno parte di un'equipe del Sant'Orsola, potranno nominare i propri consulenti. 

