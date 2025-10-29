Medico legale morì dopo intervento per la rimozione di una cisti, 2 chirurghi indagati

Bologna, 29 ottobre 2025 – Due chirurgi sono stati indagati dalla Procura di Bologna in relazione alla morte di Barbara Bassi, medico legale di 48 anni deceduta il 17 ottobre per le conseguenze di un intervento a cui è stata sottoposta all'ospedale Maggiore. Il pm Marco Imperato ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario e ha fissato per domani, 30 ottobre, il conferimento dell'incarico dell'autopsia al medico legale, Giovanni Cecchetto.

La dottoressa, che lavorava all'interno dello stesso ospedale dove è stata operata, era stata sottoposta ad un intervento in laparoscopia per la rimozione di una cisti al fegato. Ma ci sarebbero state complicanze che hanno portato al decesso, a quanto pare per choc emorragico.

La famiglia della dottoressa è assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi e ha presentato denuncia ai carabinieri di San Lazzaro. L'avvocato Rinaldi nominerà come consulente di parte il medico legale Donatella Fedeli.

Anche i due medici indagati, che fanno parte di un'equipe del Sant'Orsola, potranno nominare i propri consulenti.