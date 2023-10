Medio Oriente, le fiaccole per la pace. L’urlo della piazza: "Stop all’orrore"

Una manifestazione per chiedere la pace in Medio Oriente e il cessate il fuoco tra Israele e Palestina. È questo lo spirito con cui decine e decine di bolognesi (circa 300 persone) si sono dati appuntamento in piazza del Nettuno. Lo striscione ‘Bologna cammina per la pace’ campeggiava sotto le mura del Comune, di fronte alla Sala Borsa. A reggerlo c’erano l’assessore alla Scuola, Daniele Ara, in rappresentanza del sindaco Matteo Lepore, fianco a fianco con Alessandro Bergonzoni, con il segretario della Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli e con la presidente dell’Anpi, Anna Cocchi e a tanti rappresentanti del mondo laico, religioso, politico (presente Andrea De Maria del Pd) e della società civile. "Bologna deve dimostrare quanto sia importante la partecipazione. Ieri abbiamo ricordato le vittime" dei blitz di Hamas in Israele, ha detto Ara. "Sono da onorare anche le vittime di un popolo che non ha una terra, segregato" per decenni, come quello palestinese.

"Da Bologna – ha aggiunto – deve partire un segnale forte all’Onu, all’Unione Europea, alle istituzioni alle quali dobbiamo chieder di fare molto di più". "La nostra è una piazza che vuole unire – ha spiegato invece Bulgarelli – una piazza che in questi ultimi 20 anni ha sempre chiesto pace, contro la spirale di odio e terrorismo". "Quello che sta accadendo in Israele e in Palestina è il frutto dell’umanità, dell’inumanità, della disumanità – ha sottolineato Bergonzoni –, ma manca la sovrumanità. Io non voglio più distinguere tra Occidente, Oriente, tra chi ha ragione e chi ha torto. A torto o ragione – ha concluso – del conflitto in Medio Oriente ce ne siamo dimenticati tutti". Della possibilità di una convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi ha parlato anche monsignor Stefano Ottani, vicario della Diocesi di Bologna. "Dobbiamo impegnarci perché si agisca per ottenere un nuovo cessate il fuoco. La Chiesa di Bologna è in Terra Santa sia tra gli ebrei, sia tra i musulmani" e si fa "promotrice di una convivenza non solo pacifica, ma di progresso". Sono parole di fratellanza anche quelle della presidente dell’Anpi Cocchi: "Restiamo umani, l’alternativa è la barbarie".