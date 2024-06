"Medio Oriente, niente muri. Se eletta a Bruxelles mi dimetto da deputata"

"Credo che non sia il momento di andare ad accentuare le tensioni su un tema delicato come la guerra in Medio Oriente. Penso che chi ha responsabilità istituzionali debba lavorare per creare ponti e non per innalzare muri". Rosaria Tassinari, candidata alle Europee con Forza Italia nel Nord-Est, ’boccia’ la decisione di Matteo Lepore di esporre la bandiera palestinese.

Per quanto riguarda le Europee, se eletta quali saranno le sue priorità?

"Durante questa campagna elettorale tra persone, aziende e associazioni, ho raccolto richieste di semplificare le procedure per le piccole medie imprese, di valorizzazione del nostro territorio e dei nostri prodotti tipici e più in generale, una maggiore vicinanza con le istituzioni Ue. Prima ancora però, vorrei impegnarmi per portare in Europa una visione cristiana e cattolica della politica. Ciò significa difendere la vita in ogni sua forma. Ma anche impegnarsi per assicurare condizioni di vita e lavoro dignitose e compatibili con la propria vita familiare, costruendo scuole, strutture di sostegno per le persone anziane o fragili".

Lei è deputata di Forza Italia: se eletta si trasferirà a Bruxelles?

"Pur piacendomi moltissimo il ruolo di deputata che sto svolgendo a Roma, se dovessi essere eletta, andrei al Parlamento europeo. Credo che uno dei problemi principali nel rapporto tra Europa il territorio sia proprio un difficile collegamento con i cittadini. Se nel Parlamento Ue ci fossero più persone con alle spalle esperienze di amministratori e sindaci, questa distanza verrebbe ridotta".

Il vostro leader, Antonio Tajani, stima che Forza Italia arriverà al 10%. Crede sia verosimile come risultato?

"Penso che Forza Italia possa arrivare al 10%, perché girando tra le persone, si coglie molto una richiesta di concretezza e di affidabilità che il nostro partito interpreta alla perfezione. La leadership di Tajani è riconosciuta da parte dei cittadini come qualificata e rassicurante e penso che Forza Italia, seguendo anche i dettami del presidente Berlusconi, sia in grado di interpretare la richiesta di competenza e moderazione del territorio".

Per le Regionali si parla di un nome civico, Elena Ugolini: è la strada giusta per il centrodestra?

"In qualità di presidente del coordinamento regionale dell’Emilia-Romagna con delega alla Romagna, posso dire che la posizione del partito è quella di individuare, per contendere questa regione alla sinistra, una personalità moderata che possa andare a raccogliere i consensi anche della parte mobile dell’elettorato. Ma parlare di nomi, a pochi giorni dalle Europee, è prematuro".

ros. carb.