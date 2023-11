Mediolanum eroga fondi per aiutare chi ha bisogno

Siglata nel 2016 e rinnovata ieri per tre anni, la convenzione tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum e la Fondazione San Matteo Apostolo Onlus, ha come obiettivo: "facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di sovraindebitamento" residenti in regione. Banca Mediolanum mette a disposizione della Fondazione San Matteo Apostolo una linea di credito rotativa con plafond di 150mila euro, che verrà utilizzata per accordare prestiti con rimborso rateale a soggetti in difficoltà, individuati grazie al lavoro della Fondazione. La banca si impegna ad erogare prestiti rateali a soggetti considerati "non bancabili" con durata fino a cinque anni e per un importo massimo, per ogni finanziamento, di 20mila euro. ll presidente della Fondazione San Matteo Apostolo Onlus, Rivola, specifica: "Il tasso applicato è l’1,25% per operazioni di microcredito quinquennale, con rimborsi mensili e tasso fisso per l’intera durata dell’operazione". Passo importante, visto che in città il trend dell’indebitamento è in aumento.