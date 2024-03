Medy Cartier, ipotesi domiciliari. I suoi fan si schierano per lui: "Trapper vittime di pregiudizi"

Bologna, 14 marzo 2024 – La mamma di Medy Cartier piange: "Fatemelo tornare a casa". Appena pochi giorni fa sui social il figlio pubblicava foto di loro due insieme, in cui le regalava accessori di lusso: "Buona festa delle donne alla mia compagna di avventure che ho fatto disperare negli anni". Ora si trova in una cella della Dozza.

Il mondo dei social si divide tra chi difende il trapper pilastrino, chi lo condanna e chi fa ironia sulla "sfortuna" che gli avrebbe portato l’ospitata al podcast di Fedez; sulla sua pagina Instagram è apparso l’hashtag ’#freemedy’ (Medy libero) e la scritta: "Viviamo in un paese che affonda nel pregiudizio, dove dimostrare di essere cambiati non basta. Non giudicatelo senza sapere, ti aspettiamo fuori il prima possibile".

L’avvocato Roberto D’Errico sta appunto facendo il possibile, in questo senso. Medy è stato arrestato martedì dalla Squadra mobile dopo il parere negativo della Sorveglianza del tribunale dei minori sul percorso di affidamento in prova ai servizi sociali con cui il trapper stava affrontando una condanna per rapina e lesioni di quando era minorenne. Gli restavano da scontare cinque mesi e 20 giorni. L’avvocato non esclude di fare istanza alla Sorveglianza ’degli adulti’ perché il ventiduenne abbia almeno i domiciliari. "Il residuo di pena è di pochi mesi e parliamo di un ragazzo giovane, non di un incallito delinquente, e per giunta con prospettive lavorative positive, di successo". Casi del destino, proprio domani dovrebbe uscire il nuovo singolo dell’artista del Pilastro.

Medy Cartier, al secolo Mehdi El-Marbouh, continua però a finire nei guai. A dicembre era stato prima denunciato per un concerto abusivo al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio, culminato in una maxi rissa con diversi feriti di cui un accoltellato, poi multato dalla polizia mentre attraversava col rosso, al volante senza patente. A febbraio ha avuto il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico a una ex che lo ha denunciato per stalking.

C’è di più: quando uscirà dal carcere, sulle sue spalle resterà il provvedimento di sorveglianza speciale della Questura, che prevede che per quattro anni Medy non possa lasciare la città e debba rincasare la sera. Addio serate, concerti, tour. "C’è una situazione culturale per cui gli artisti trap paiono ’attenzionati speciali’ dalle forze dell’ordine – chiude l’avvocato D’Errico –. Solo perché cantano determinati fenomeni, anche legati alla criminalità, non significa che li incarnino o incentivino. Sono ragazzi giovani e bisogna fare attenzione: il suicidio in carcere a Pavia di uno di loro faccia riflettere".