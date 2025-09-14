Bologna, mega fungo porcino da 1 chilo e 250 grammi in Appennino

San Benedetto Val di Sambro (Bologna), 14 settembre 2025 – Un mega porcino da un chilo e 250 grammi. È stato trovato ieri, tra i boschi in zona Castel dell’Alpi di San Benedetto Val di Sambro da Claudio Santi.

“Era talmente grande da non entrare nel cestino", ha raccontato il fungaiolo, che appena arrivato a casa ha scattato una foto alla sua bambina, Alessia, con il grosso fungo. Che finirà, come è il suo destino, in padella: “Lo friggeremo, anche perché è un bel porcino: di solito, quando si trovano funghi così grandi, spesso sono anche un po’ vecchi. Invece, questo è fresco e lo mangeremo insieme agli amici. Un po’ di farina e via nell’olio bollente”. Santi è un appassionato cercatore di funghi, tanto che anche oggi è tornato tra i boschi alla ricerca delle sue prelibatezze: “Ma è la prima volta che trovo un fungo di questa dimensione. Da record”.

Il periodo migliore per cercare i funghi

Comincia in effetti in questo periodo il momento migliore per trovare i funghi sull’Appennino. Come hanno confermato Fabrizio Rinaldi, ideatore del Mondiale del Fungo di Cerreto Laghi e Giuseppe Vignali, direttore del Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano al Carlino: fino a qualche tempo fa già dopo Ferragosto iniziava la stagione dei funghi. Ora le lancette si sono spostate poco più avanti, quindi da metà settembre e ancora meglio a ottobre sono settimane perfette per cercare l’oro dell’Appennino.

E in molti lo sanno: il turismo montano è aumentato e come conseguenze sono molto importanti le responsabilità di chi sceglie di fare passeggiate tra i boschi. Bisogna infatti rispettare il territorio, non lasciare rifiuti o sporcizia e avere con sé strumenti giusti, come il cellulare carico o una mappa cartacea. Da non dimenticare poi l’abbigliamento corretto. Sull’Appennino emiliano-romagnolo insomma le possibilità sono innumerevoli, ma bisogna anche essere preparati.