Mega muscoli e pose statuarie, corpi da show

Spazio al culturismo di alto livello. Domenica scorsa, nel pala-eventi a Pieve di Cento, si è tenuta una importante giornata, dedicata alle qualifiche, in vista del mondiale. Si è trattato dell’Italian championship Pca, con direttore e organizzatore Mauro Agosto. "Si è celebrata – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – di una competizione molto importante perché si è svolta la qualificazione per il campionato mondiale che si svolgerà in Galles il prossimo 16 novembre. Questo evento ha fornito la selezione per rappresentare la squadra italiana ai prossimi campionati del mondo. Ma non solo perché la gara di Pieve è stata anche una giornata di qualificazioni per la Pro Qualifier che si terrà invece il 2 novembre a Firenze".

La Pca Italy metterà in palio 8 contributi volo per partecipare al Mondiale. E in occasione dell’evento di Pieve la Pca Italy ha dato la possibilità ai partecipanti della competizione e al pubblico di poter acquistare l’abbigliamento dedicato al prezzo del rivenditore. "I campionati mondiali Pca 2025 – spiega Agosto – torneranno nel Regno Unito. Siamo entusiasti di riportare il prestigioso evento in questo Paese e non vediamo l’ora di accogliere partecipanti e fan da tutto il mondo. Il team Pca Italy ha mosso cielo e terra per assicurarsi un luogo e un luogo di fama mondiale per quello che sarà senza dubbio un concorso per i libri di storia".

E aggiunge: "Situato in una delle principali sedi del Regno Unito, il magnifico auditorium da 1.500 posti offre strutture all’avanguardia che miglioreranno l’esperienza complessiva dei partecipanti. Per celebrare il nostro decennale, il fondo Pro cash prize per i campionati del mondo sarà aumentato a 40.000 sterline. E il fondo premio sarà suddiviso equamente in 8 categorie dedicate ai professionisti".

p. l. t.