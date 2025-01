Meglio avere un etilometro come amico

Superare di poco il limite alcolico stabilito è una infrazione che il Codice ora punisce severamente. È la legge dei numeri che il più delle volte non tiene conto del fatto che un bicchiere di vino o uno spritz bevuti prima di mettersi al volante contemplano una infrazione, ma in realtà non creano stato di alterazione. Effettivamente è stata usata una rigidità eccessiva pur nelle buone intenzioni con cui è nata questa svolta. Che piaccia o no ora bisogna adeguarsi.

I ristoratori bolognesi, come quelli di altre città, si stanno dotando di etilometri a disposizione nei locali per consentire ai clienti di misurare il tasso alcolico ed evitare brutte sorprese nell’incontro con le forze dell’ordine. Il nuovo Codice della Strada ha riformato in modo netto la vita degli automobilisti italiani: basta essere sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore agli 0,5 g/l, lo stesso limite fissato anche in precedenza, e la frittata è fatta perchè, appunto le sanzioni sono più pesanti.

Per evitare questa spiacevole conseguenza, anche i singoli cittadini, e non solo i locali, possono dotarsi di etilometri. Amazon mette in vendita due diversi misuratori semplici da utilizzare che potrebbero fare la differenza. Un soffio può salvare portafoglio e patente.

