"Meglio dire partigiani"

La Giunta comunale modifica la toponomastica di piazze, giardini e vie della città: la denominazione per chi si oppose al nazifascismo è ‘partigiano’ o ‘partigiana’. Finiscono in soffitta tutti gli altri ‘sottotitoli’ – da ‘patriota’ a ‘caduto per la Liberazione’. L’aggiornamento riguarda un’ottantina di cartelli. Le reazioni non si sono fatte attendere: l’ex ministro Arturo Parisi, prodiano, definisce "ridicola" la scelta del sindaco, e vanno all’attacco anche Fd’I, Forza Italia e Carlo Calenda, leader di Azione.