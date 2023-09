"Meglio il Cau di un ospedale declassato"

"Fare una battaglia contro il Cau non aveva senso, perché la direzione era già tracciata, e così noi, dodici sindaci del Comitato di distretto dell’Appennino, abbiamo presentato una proposta che è stata accettata dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana". Alessandro Santoni, sindaco di San Benedetto Val di Sambro e presidente del Comitato di distretto, è soddisfatto del risultato ottenuto perché "il Pronto soccorso dell’ospedale di Vergato sarà trasformato in Centro di assistenza per l’urgenza e sarà aperto giorno e notte, mentre prima il Pronto soccorso era attivo solo per le 12 ore diurne e il nostro territorio ne esce rafforzato".

Il sindaco ha firmato il documento, ma assicura di averlo condiviso "con i colleghi Giuseppe Nanni di Alto Reno Terme, Giuseppe Pucci di Gaggio Montano, Sergio Polmonari di Lizzano in Belvedere, Marco Masinara di Camugnano, Rossella Chiari di Castel D’Aiano, Valentina Cuppi di Marzabotto, Giuseppe Argentieri di Vergato, Marco Aldrovandi di Castel di Casio, Franco Rubini di Grizzana Morandi, Bruno Pasquini di Monzuno e Maurizio Fabbri di Castiglione dei Pepoli". Poi fa un passo indietro. "Fino a qualche mese fa la situazione nel nostro distretto non era semplice: l’ospedale di Vergato rischiava di declassarsi ed essere destinato a casi non acuti, con prospettiva di chiusura per mancanza di professionisti – sottolinea Santoni – e la stessa difficoltà c’era sulle cure primarie, inoltre si parlava del taglio delle auto mediche, che invece non verranno modificate". Il primo cittadino ammette che "non è competenza dei sindaci questo livello di programmazione dei servizi sanitari e dell’emergenza urgenza, ma per senso di responsabilità abbiamo cercato di gestire al meglio questa fase dal punto di vista istituzionale per ottenere i migliori risultati possibili, che pensiamo siano arrivati". Santoni passa in rassegna i punti positivi: "All’ospedale di Vergato ci sarà il consolidamento della medicina interna, dei servizi diagnostici e verrà attivata la bassa complessità chirurgica. Inoltre, c’è il progetto di recupero del vecchio ospedale di Porretta, da destinare a servizi territoriali di medicina generale, uffici amministrativi e foresteria per i professionisti in servizio nelle strutture sanitarie del medio-alto Reno". Altre due ’conquiste’ sono "il potenziamento dei servizi sanitari nella Valle del Setta – conclude –, con il mantenimento del punto di primo intervento H24 nella Casa di Cura Villa Nobili di Castiglione, e l’apertura, a San Benedetto Val di Sambro, dell’attività ambulatoriale a bassa intensità H24 nella sede del 118 di Pian del Voglio".

Donatella Barbetta