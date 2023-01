Mehdi, il dolore del fratello "Era rimasto in Iran per lui"

Tutto il dolore di un fratello, che si accascia devastato sulla tomba del parente brutalmente ucciso ad appena trent’anni. E forse anche il senso di colpa: perché è proprio per rimanere accanto al fratellino dopo la perdita della mamma che Mehdi Zare Ashkzari, l’iraniano di 30 anni ex studente di Farmacia all’Università di Bologna e morto una settimana fa a seguito delle botte ricevute dopo essere stato arrestato dalla polizia durante una manifestazione contro il governo, ha deciso di non fare più ritorno in Italia, ma di prolungare la permanenza nella sua città, Yazd, a tempo indeterminato. In Iran infatti Mehdi era tornato da poco meno di due anni, da quando cioè la mamma era morta di Covid e lui aveva dovuto lasciare in tutta fretta Bologna, città in cui aveva studiato e lavorato dal 2015, per poter partecipare ai funerali. Non era mai più tornato. Anche per stare vicino al fratello più piccolo, Ehsan, ancora minorenne. Infatti, Mehdi ha raccontato agli amici rimasti sotto le Torri di volere rimanere un paio di mesi in patria con il padre e il fratello, mesi poi prolungati anche a causa di un problema con il rilascio del permesso di soggiorno, scaduto mentre si trovava in viaggio. Ma soprattutto per rimanere col fratellino, devastato dal lutto della perdita di una madre a cui i due figli erano legatissimi. Così, Mehdi è rimasto e ha trovato lavoro in un locale del posto. E ha coltivato la fiamma della protesta. Ha voluto battersi e manifestare apertamente contro un regime oppressivo, al fianco di tanti giovani che come lui dallo scorso settembre non smettono di scendere in piazza nonostante gli arresti (ventimila in pochi mesi, stando ai dati di Amnesty International) e le uccisioni che ne sono conseguite (oltre 500).

Mehdi già qualche tempo prima dell’arresto era stato pestato in piazza dalla polizia, durante un’altra manifestazione. Se l’era cavata con ferite ed ematomi su tutto il corpo. La volta successiva, lo scorso dicembre, è stato portato in carcere e rilasciato qualche ora dopo, mentre era già in coma. È morto venti giorni dopo. E oggi, per ricordarlo a sette giorni dalla morte, la comunità iraniana (e non solo) scenderà in piazza Nettuno, dalle 15 alle 17, per una "manifestazione contro le azioni criminali del regime islamico in Iran".

f. o.