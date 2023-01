Giovane pestato a morte in Iran, il dolore degli amici di Bologna: "Mehdi lottava contro le ingiustizie"

Sopra, gli amici di Mehdi. A destra, il disegno di Gianluca Costantini

Bologna, 3 gennaio 2023 - Bologna è in lutto. Domenica sera si è sparsa velocissima la voce della brutale morte di Mehdi Zare Ashkzari, il trentenne arrestato durante una manifestazione a Teheran, in Iran, e morto dopo venti giorni di coma a causa delle botte ricevute, stando a quanto riportato dalla famiglia ad Amensty International. Ieri, in tantissimi erano ai suoi funerali a Yazd, dove è stato seppellito davanti alla tomba della madre: familiari e amici hanno sfidato il governo mettendosi in pericolo, pur di partecipare.

A Bologna invece gli amici iraniani si sono riuniti per una fiaccolata in sua memoria davanti al Rettorato. "Parteciperemo alle iniziative per lui e altre ne organizzeremo nei prossimi mesi – chiarisce il rettore dell’Unibo, Giovanni Molari –. L’Alma Mater è sempre vicina a chi si batte per i diritti, soprattutto se fa parte della nostra famiglia, la comunità studentesca".

Mehdi era arrivato in città nel 2015 proprio per studiare Farmacia all’Università, dove risulta iscritto per l’anno accademico 2015-2016. Ha interrotto gli studi nel 2017, poi è rimasto a vivere in Bolognina dopo avere trovato lavoro come aiutante nella pizzeria ’Ciao vip’ di via de’ Castagnoli, in zona universitaria. Proprio lì fuori ieri mattina si sono riuniti alcuni amici per ricordarlo, ancora sconvolti dalla notizia. Anche se, come commenta con tristezza Benjamin, "ormai neppure mi meraviglio: dall’Iran ogni giorno ci arrivano notizie di questo tipo, amici arrestati, picchiati, uccisi. La morte diventa quasi normale".

Un dolore sconvolgente, la convivenza con un fantasma terribile: "Mehdi è stata la prima persona che ho conosciuto quando nel 2016 sono arrivato a Bologna, a studiare al Dams. Lo chiamavo ’Canarino’, perché aveva un cuore profondo e delicato, ma era anche una persona forte e decisa quando doveva battersi contro un’ingiustizia – prosegue Benjamin –. Me lo immagino, a sfidare i poliziotti del regime perché lo volevano obbligare a fare qualcosa che non voleva, come firmare un falso verbale d’arresto dopo la manifestazione, un classico. Chissà cos’è successo davvero. Ma lui era così, si batteva per le cose che riteneva giuste in tutti gli aspetti della sua vita".

Mehdi nel 2021 era tornato in Iran dopo che la madre, cui era legatissimo, era morta di Covid. "Poi è rimasto là per due ragioni – racconta un altro amico, Roozbeh –: la prima è stata perché voleva stare vicino al padre e al fratellino (che l’ha ricordato con un commovente video sui social; ndr) dopo la perdita della mamma, ma la seconda è che aveva avuto problemi con la richiesta di permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia, che era scaduta mentre era via; lui poi non era riuscito a contattare la Questura per tornare. Alla fine, aveva trovato lavoro in Iran in un ristorante o in un hotel, ed era rimasto là in attesa di poter rientrare". Anche lui lo ricorda come un "ragazzo molto tosto".

"Era un ragazzo attivo, pieno di energia, gli piaceva vivere. Si era fatto benvolere e la sera usciva con gli amici iraniani conosciuti all’Università", lo ricorda l’ex titolare Yaman, proprietario della pizzeria ’Ciao vip’, che non nasconde le lacrime. "Stanotte non ho dormito dal dispiacere – conclude –. Ogni istante mi sembra di rivederlo dietro al bancone. Eravamo amici, prima che titolare e dipendente".

Ieri il disegnatore Gianluca Costantini, autore del celebre disegno di Zaki, ha dedicato un ritratto anche a Mehdi, poi postato sui social.