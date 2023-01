Mehdi Zare, dopo l’arresto rilasciata la famiglia dello studente Unibo morto per le torture in Iran

La fiaccolata in memoria dello studente ucciso che si è tenuta ina zona universitaria

Bologna, 6 gennaio 2023 – La famiglia di Mehdi Zare Ashkzari: il fratello più piccolo, la sorella e il padre lasciano il carcere. La polizia del regime islamico in Iran li aveva arrestati proprio ieri, secondo quanto riportato da Roozbeh, un amico del giovane studente Unibo morto in Iran in seguito alle torture subite.

E’ lo stesso amico a dire anche che i tre sarebbero stati “minacciati di morte, se avessero parlato ancora della storia di Mehdi”.

Tra loro anche il ragazzino di 17 anni, Ehsan. Il nostro giornale aveva pubblicato la sua foto mentre piangeva accasciato sulla tomba del fratello, il giorno del funerale

Qualche giorno fa, l’amico di Mehdi aveva reso pubblico un video – inviato dallo stesso studente prima di essere incarcerato - delle ferite e dei lividi a seguito delle botte ricevute durante una manifestazione contro il governo in Iran.

Il fratello più piccolo, assieme alla famiglia, sarebbe finito nel mirino proprio in quanto parente di un manifestante 'sedizioso' e per avere partecipato ai suoi funerali, cosa proibita in questi casi.