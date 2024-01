Mela, la più amata dagli italiani: "Tuteliamo i nostri produttori"

Chi Vespa mangia le mele, recitava un celebre spot, finito anche in una canzone di Vasco Rossi. Ma le mele le mangiano tutti, perché sono il prodotto frutticolo più apprezzato dagli italiani. Prezzi tutto sommato contenuti e presenza tutto l’anno, con varietà diverse, sugli scaffali e in crescita costante. La produzione totale di mele italiane nel 2023, ormai definitiva includendo anche le varietà più tardive, si assesta a 2.174.674 tonnellate, circa il 2,9% superiore a quella dello scorso anno (Piemonte e Trentino-Alto Adige leader). La disponibilità per i consumatori, secondo un rapporto di Assomela, cresce oltre il 4% rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 1.878.891 tonnellate. "Le mele, al contrario delle pere, sono ancora un prodotto abbastanza remunerativo per le aziende agricole nonostante qualche turbolenza e qualche picco speculativo della filiera commerciale – dice Davide Vernocchi, guru del settore ortofrutticolo, presidente di Apo Conerpo, colosso cooperativo emiliano romagnolo (5mila associati, 15 mila ettari a frutteto e altrettanti di prodotti ortivi) –. In ogni caso cerchiamo di difendere meglio i prezzi alla produzione, spesso troppo bassi rispetto agli aumenti che il frutto subisce nella filiera successiva. Ciò che preoccupa adesso è una corrente di protesta, attiva soprattutto in Germania, contro presunti eccessi di prodotti chimici, aspetto assolutamente falso. La mela è un prodotto sano, si utilizzano pesticidi in quantità limitata e necessaria, non meritiamo accuse così infondate". In Emilia-Romagna, circa il 20% della frutta è riconducibile alle piantagioni di mele, che sono in salute anche attraverso il controllo contingentato delle superfici. Le Marche, invece, hanno una produzione limitata ma un alto apprezzamento, con volumi di acquisto superiori alla media da parte dei consumatori finali. Da quelle parti vantano però un fiore all’occhiello: la mela rosa dei monti Sibillini, una nicchia di qualità. Vernocchi solleva il calice per un immaginario brindisi: "Tuteliamo i produttori, ne hanno bisogno ma diffondiamo anche un po’ di ottimismo, la mela è un asset che dà ancora soddisfazione a prezzi contenuti per chi fa la spesa". Qualche ombra in uno scenario abbastanza illuminato tuttavia affiora. "Registriamo qualche danno dovuto alle gelate primaverili, che non ha comportato un calo produttivo, ma una riduzione della pezzatura: in generale calibri più piccoli – spiega Stefano Francia, presidente della Confederazione italiana agricoltori Emilia-Romagna –. È andato perduto il primo fiore, così il secondo e terzo fiore producono pezzature inferiori. Poi alluvione e piogge hanno limitato l’accesso nei frutteti e non si è potuto intervenire con il diradamento. In conclusione vediamo una produzione di qualità inferiore e costi superiori. Poi alcune varietà hanno avuto una produzione più bassa in Italia e in tutta Europa. Ad esempio meno produttiva è stata la Granny Smith. Nelle coltivazioni tardive la situazione invece è stata normale, come ad esempio per la Pink lady, mela a marchio, molto richiesta dal mercato". Granny Smith e Pink Lady insieme alle Fuji in questi mesi invernali sono quelle che compaiono sulla tavola degli italiani. In una misurazione a spanne oggi al produttore vanno circa 50-60 centesimi al chilo (ma in alcuni casi anche meno), mentre la signora che fa acquisti paga mediamente da 80 centesimi a 1,50 euro al chilo. Missili e cannoni in azione nel Mar Rosso intanto preoccupano anche il settore frutticolo del Made in Italy. L’allarme è di Coldiretti: "Le difficoltà per la navigazione, provocate dagli attacchi degli Houthi dello Yemen contro le navi mercantili, hanno conseguenze anche sulle esportazioni agroalimentari verso Paesi arabi e Asia". "L’Italia – continua ancora la Coldiretti – ha esportato oltre 217 milioni di chili di frutta, di cui oltre 182 milioni di chili di mele, con principali destinazioni l’Arabia Saudita (oltre 66 milioni), l’India (51 milioni) e gli Emirati Arabi (oltre 15 milioni)".