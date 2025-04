Melissa Cavallari, strazio per la dodicenne morta: “Resterai la nostra bimba farfalla”

Bologna, 14 aprile 2025 – Un albero di melograno per ricordare Melissa, la ‘bambina farfalla’. Sarà piantato nel cortile dell’Ic di Zola, la scuola che frequentava la dodicenne morta sabato a seguito delle gravissime lesioni riportate in un incidente avvenuto il giorno precedente, a pochi metri da casa. Silenzio, sbigottimento e dolore. È una comunità straziata quella di Zola, che adesso si stringe a due famiglie spezzate.

La chiesa di Ponte Ronca ieri era gremita, per una Domenica delle Palme segnata dal grave lutto che ha colpito questa frazione distante meno di un chilometro dalla località di Chiesa Nuova dove venerdì, nello scontro tra due auto, hanno perso la vita la settantenne Ileana Gaspari e il giorno dopo Melissa Cavallari, ben conosciuta in questo borgo e anche in parrocchia dove ha frequentato per tanti anni l’Estate ragazzi e il doposcuola.

Il parroco don Giuseppe Vaccari ha riservato a lei il primo pensiero della celebrazione: “Siamo tutti tristi e costernati per la notizia della morte di Melissa, ci stringiamo intorno alla sua famiglia, ai suoi amici, e chiediamo a lei di guardarci da lassù, di proteggerci, e di aiutarci in questo momento difficile di immenso dolore”, ha detto il sacerdote. Poco dopo un altro pensiero rivolto “a tutte le persone coinvolte nel tragico incidente venerdì sulla Bazzanese. Per le persone decedute, per Melissa, per i feriti ora in ospedale e le loro famiglie. Possano trovare conforto e consolazione nel Signore e siano sostenuti da amici e parenti in questo tragico momento”.

Melissa Cavallari aveva 12 anni: è morta dopo un terribile incidente d'auto

Accorata la lettera scritta dall’associazione RiCreaMente, che Melissa ha frequentato in tante occasioni: “Cara Meli – si legge –, oggi ti vorremmo dire un sacco di cose: quanto sei speciale quando sorridi, quanto sei unica ad avere tre astucci pieni di colori, quanto sei meravigliosa nel descrivere te stessa, quanto sei solare con le tue amiche, quanto sei confusionaria quando dimentichi il diario o ribalti la borraccia in corridoio... Ci piace ricordarti cosi: un po’ sbadata e impacciata, ma dal cuore grande e dal sorriso meraviglioso”.

L’associazione si è stretta anche ai famigliari di Ileana Gaspari, al marito e alla nipote, “in questa tragedia che ha colpito tutta la nostra comunità. Non ci sono addii per chi vive nel cuore delle persone che restano”. Una lettera che si conclude con una promessa: “Vola in alto Meli e non ti dimenticare di noi, noi non lo faremo”.

La tragedia di Chiesa Nuova ha profondamente turbato anche la comunità scolastica: Melissa frequentava la prima media all’Ic di Zola, mentre Ileana era nonna di uno degli alunni: “La scomparsa di Melissa ci tocca da vicino – si legge in una nota dell’istituto, guidato dalla dirigente Giovanna Providenti –. Inviamo al fratellino la nostra vicinanza e un grande incoraggiamento nel suo percorso di cura, con la fiducia che presto tornerà a scuola con noi. Il nostro pensiero va anche a Ileana Gaspari, nonna di un nostro alunno della primaria”.

Per superare questo dolore insieme, con il Comune, l’istituto sta “predisponendo un servizio di supporto psicologico” e questa mattina, gli alunni della 1C, la classe di Melissa, della ex quinta B di Ponte Ronca e del laboratorio pomeridiano di arte, ricorderanno e racconteranno “la loro compagna Melissa, ‘bambina farfalla’, come si è definita in questo suo disegno”. Seguirà, alle 11.30 un minuto di silenzio.

La scuola, poi, “in segno della vita che si spegne e si rigenera, intitolerà a Melissa lo spazio dedicato alle piante e all’orto che è in fase di costruzione, nel quale verrà piantato in suo ricordo un albero di melograno, simbolo di rinascita”.