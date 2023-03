Mellara: "Bisogna rimanere un po’... strambi"

di Claudio Cumani

Pantaloni verdi, calzini maleodoranti, sguardo stordito. A Michele Mellara piace il ragazzo disegnato dalla figlia in copertina per raccontare il senso del suo primo romanzo ‘Sociopatici in cerca d’affetto’ (Bollati Boringhieri). "Perché – dice – comunica l’idea dei personaggi sghembi che animano il libro. Del resto già il titolo ironico rappresenta una contraddizione in termini. L’umorismo si sposa sempre con l’amarezza". Per questo debutto letterario Mellara, apprezzato regista cinematografico in ditta con Alessandro Rossi, ha scelto una strada particolare. Il romanzo, dalla cifra assai inconsueta, è costituito da una raccolta di storie interconnesse in quattro sezioni e ogni racconto si richiama a qualche altro in una sorta di gioco di specchi. L’autore, forte dell’apprezzamento già espresso da alcuni scrittori di successo, lo presenterà domani alle 18,30 all’Ambasciatori con Roy Menarini. Silvia Avallone ha scritto di "una scrittura precisa, comica e poetica che ci insegna a non avere paura dei nostri difetti"; Loriano Macchiavelli di "storie piene, intense e veloci"; Massimo Zamboni di "una selva di personaggi e situazioni dal sapore beckettiano".

Mellara, come nasce questo libro?

"Da qualche anno ho deciso di mettermi alla prova nella scrittura solitaria, pur continuando a lavorare con Alessandro Rossi a quella cinematografica. Così adesso, in questa sorta di puzzle letterario, sono precipitate le suggestioni dei tanti autori che amo come Georges Perec e Raymond Queneau. Negli anni ho frequentato l’umorismo dei finlandesi Paasilinna e Hotakainen ma ho scoperto anche libri cecoslovacchi straordinari come ‘Treni strettamente sorvegliati ‘ di Hrabal e ‘L’anno del giardiniere ‘ di Capek. Mi diverte il fatto che gli scrittori cechi, schiacciati fra la letteratura russa e quella tedesca, sostengano che a loro non resta che l’ironia". Perché ha diviso il libro in quattro sezioni?

"Perché ogni parte cerca di sperimentare un proprio timbro. Nella prima sezione, ‘Coloro che amano’, l’azione si regge sull’imperfetto che è il tempo delle fiabe. La seconda, ‘Ritratti in bilico’, tratteggia una galleria di personaggi insoliti fra reale e surreale mentre il terzo, ‘Tra le orecchie’, offre un monologo che è anche flusso di coscienza. ‘Paesaggi sghembi’, infine, propone racconti che ribaltano la realtà dove sono gli oggetti a prendere la parola".

Come sta insieme tutto questo?

"È come se tutte queste narrazioni si affacciassero in uno specchio: si tratta di monadi con una propria unità stilistica e narrativa che però si ricollegano. I protagonisti tornano, il gioco dei rimandi diventa comprensibile... Ho pensato a ‘La vita, istruzioni per l’uso’ di Perec che Calvino indicava come esempio di iperromanzo. Chissà, forse c’entra anche il mio mestiere di regista visto che molti racconti hanno a che fare con la letteratura visiva".

Perché è importanti essere strambi?

"Credo che tutti dobbiamo accettarci nella diversità, nella fragilità e nell’ essere fuori norma. Me lo ha insegnato la letteratura che, ancor prima del cinema, mi ha salvato la vita".