Melloni scava nella vita di don Milani: "Volle dare parole a chi non le aveva"

Professor Melloni, perché don Lorenzo Milani ha un posto di riguardo nel canone letterario del Novecento?

"Perché la sua è una scrittura strepitosa che, essendo costruita in sottrazione, diventa scultorea. Lo stesso Pasolini rimase ammirato da Lettera a una professoressa. La vera letteratura fa aumentare la vitalità". Al prete di Barbiana Alberto Melloni (ordinario di storia del cristianesimo all’università di Modena e Reggio nonché segretario della Fondazione per le scienze religiose) dedica un’approfondita opera che non vuole essere tanto una biografia critica quanto un modo per sfogliare le pagine di una vita. Il volume, edito da Marietti1820, si intitola Storia di Mi (sottotitolo: ovvero Lorenzino don Milani) ed è arricchito da alcuni versi di Fabrizio De André, la cui musica ha supportato un documentario televisivo curato dallo stesso Melloni, nonché dalle foto di un giovanissimo Oliviero Toscani. "Sono immagini storiche – racconta il professore – che colgono in modo eloquente il senso di solidarietà ma anche la solitudine del sacerdote. Toscani era allora una delle pochissime persone ammesse a Barbiana". Il libro verrà presentato oggi in Salaborsa: con l’autore dialogano Roberta Fantinato e Federica Mazzoni. Come si sa, la figura di don Milani, morto nel 1967 a 44 anni, è legata soprattutto all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata scuola di Barbiana ma è stata altresì al centro di violente polemiche: fu processato dallo Stato per apologia di reato in quanto obbiettore di coscienza e subì dalla Chiesa il divieto di pubblicare Esperienze pastorali che resta probabilmente la sua opera più significativa. Solo nel 2014 venne concessa la ristampa del libro.

Professore, perché ha deciso di ricorrere all’alfabeto greco, intitolando ‘Mi’ la parabola di questo ‘straniero’ nella Chiesa?

"Perché è necessario mettere una distanza fra noi e lui. La sua figura è uscita pubblicamente spesso in maniera impropria e la politica se ne è impossessata. Era un uomo tagliente, non manovrabile, ansioso di giustizia e verità. Io racconto il percorso di un personaggio singolare che ha cercato di dare la parola a chi la parole non ce l’ha".

Si può dire che Lorenzino cresce privilegiato in una famiglia colta e muore condannato dallo Stato?

"La sua formazione è invidiabile. Viene da una famiglia ebrea convertita per sfuggire alle leggi razziali. La madre è allieva di Joyce, lo zio assistente di Freud, il suo docente di sostegno il filologo Giorgio Pasquali. Lorenzo fa una scelta consapevole cercando solidarietà nella povertà. ‘Sono un ricco che è passato per la cruna dell’ago’, diceva. E soffre violenze di ogni genere: muore con una condanna alla galera per aver difesa degli obbiettori di coscienza".

È stato una bandiera per la sinistra cattolica?

"È stato ed è bandiera di chi lo vuole. Don Milani è stato un pezzo del cattolicesimo fiorentino di La Pira, inviso alla Chiesa in quegli anni marcati da un forte anticomunismo. Quando la Curia fiorentina, indispettita, lo manda a Barbiana nel Mugello, lui ha la capacità di trasformare quell’esilio in un altoparlante. O meglio in un trono. Lettera a una professoressa esce due mesi prima della sua morte e un anno prima del ‘68. Così quel libro diventa una sorta di libretto rosso, letto in realtà da pochi".

Durante la realizzazione del suo documentario, ha parlato con alcuni vecchi allievi della scuola di Barbiana. Cosa l’ha colpita?

"Il linguaggio con cui si esprimevano, fatto di un rigore quasi letterario. Non a caso don Milani sosteneva che gli oppressori possedevano più parole degli oppressi e su quello ci lavorava. Adesso purtroppo le fasce più giovani sono piombate in una povertà di espressione che porta all’incapacità di distinguere il vero dal falso".

Si può dire che Lorenzo era soltanto un prete cristiano?

"Quello voleva essere. Alla fine dei suoi giorni, al suo confessore padre Bensi chiese di leggere la passione di Cristo per sapere come muore un prete cristiano".