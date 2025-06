Melodie e circo contemporaneo in quota

Musica, teatro, circo contemporaneo, cinema e camminate animeranno l’Appennino emiliano-romagnolo per tutta l’estate. L’iniziativa ’Montagna mia’ raccoglie centinaia di appuntamenti in tutta la regione, molti dei quali nei Comuni montani della provincia di Bologna, coinvolgendo numerose realtà artistiche locali. "Montagna Mia è un calendario ricco, reso possibile grazie ad Ater e a importanti investimenti regionali. Risponde ai bisogni culturali dei territori montani e rappresenta un’opportunità di promozione turistica per le aree interne, spesso soggette a spopolamento. Attraverso questi eventi possiamo far conoscere la bellezza e la vivacità culturale del nostro Appennino", afferma l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni.

Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa – coordinata da Ater Fondazione e promossa dalla Regione – si propone come motore culturale per i territori montani. Tra le 40 rassegne in programma (di cui 10 nel bolognese), il filo conduttore è Fuoripista, un format itinerante di circo contemporaneo ideato da Ater Fondazione. "Attraverserà i Comuni appenninici di sette province in sette weekend, coinvolgendo altrettante compagnie della regione", spiega Natalino Mingrone, presidente di Ater Fondazione. Il circo contemporaneo farà tappa tra i crinali dell’Appennino dal 20 giugno al 3 agosto e – per la provincia di Bologna – sarà a Marzabotto dal 18 al 20 luglio: nel Parco Peppino Impastato il pubblico potrà assistere a spettacoli circensi, teatro di figura, laboratori, musica e magia, in un ricco programma a cura dell’associazione Arterego di Casalecchio.

Fuoripista non è l’unica rassegna che toccherà i montani bolognesi: le arti circensi sono protagoniste anche di Appennini in Circo (25 maggio – 7 settembre), che porterà spettacoli acrobatici nei borghi, mentre Crinali (12 giugno – 30 novembre) offrirà concerti, letture e spettacoli teatrali in chiese, oratori, piazze e borghi. Spaesaggi (8 – 13 luglio) unirà musica e arte internazionale nell’elegante Rocchetta Mattei, mentre ’Che non venisse mai giorno’ a Monghidoro (24 – 27 luglio) proporrà concerti e laboratori di danze popolari.

Non mancherà la musica, con il celebre Porretta Soul Festival (24 – 27 luglio), che trasformerà la cittadina termale nella capitale del soul e del rhythm & blues, rendendo omaggio quest’anno a Otis Redding e alla scuola musicale di Memphis.

Completano l’offerta: Corti, chiese e cortili, con concerti di musica sacra e popolare nei luoghi più suggestivi dell’area metropolitana, LookAp! (6 giugno – 7 settembre), che propone escursioni guidate alla scoperta delle bellezze naturali e culturali dell’Appennino tosco-emiliano, IT.A.CÀ (12 settembre – 19 ottobre), dedicato al turismo responsabile.

Alice Pavarotti