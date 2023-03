Meloni al Cosmoprof Selfie e strette di mano "L’eccellenza italiana in questi stand"

di Luca Orsi

Lungo pomeriggio bolognese al Cosmoprof per Giorgia Meloni, che per circa tre ore fa tappa sotto le Due Torri di ritorno da Rimini, dove in mattinata è stata ospite del congresso della Cgil. "Ci vengo da anni – spiega la premier – perché questa fiera riguarda un settore molto importante dell’economia italiana, magari meno noto degli altri, perché forse non focalizziamo a sufficienza".

Una grande percentuale di cosmetici venduti in Europa "sono prodotti italiani, di questi straordinari imprenditori – afferma la Meloni – anche quando li compriamo con un marchio straniero".

Il comparto della cosmesi, ricorda la presidente del Consiglio, "dà lavoro a decine di migliaia di addetti e, nonostante le difficoltà, si reinventa. Al Cosmoprof c’è tanta tradizione e tanta innovazione".

Arrivata verso le 15, insieme con la sorella Arianna, la presidente del Consiglio si intrattiene a lungo nell’elegante stand di ‘Ancorotti Cosmetics’ – il maggiore produttore di mascara la mondo – il cui presidente, Renato Ancorotti, già numero uno di Cosmetica Italia, è un amico e senatore di Fratelli d’Italia.

La premier fa quindi un tour fra gli stand: cosmetici bio, packaging per il mondo beauty e pennelli per il trucco.

A ogni sosta, chiede informazioni sui prodotti, testa profumi (una espositrice ha prodotto una fragranza apposta per lei), prova creme e tocca con mano il meglio della cosmetica quella che più volte definisce "un’eccellenza italiana".

Inevitabili le soste per gli ormai immancabili selfie, con espositori e visitatori. E poi strette di mano, sorrisi e parole di incoraggiamento, applausi.

I visitatori cinesi si passano la voce. We know her, we know her, la conosciamo. E in un attimo si accalcano intorno alla premier, dribblano la sicurezza per strapparle una foto e un selfie, tra risate e gridolini di entusiasmo.

Fuori da uno stand la aspettano, telefoni alla mano per le foto, una coppia di imprenditori di Francoforte e una coppia israeliana.

All’arrivo in fiera, la Meloni viene accolta dai padroni di casa Gianpiero Calzolari e Antonio Bruzzone (presidente e direttore generale di BolognaFiere) e dall’amico Ancorotti. Prima di salire al secondo piano del padiglione 15 si ferma a parlare con Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, che la aspetta all’interno della fiera.

Durante una sosta, fra relax e telefonate di lavoro, la premier incontra Maurizio Marchesini vice presidente di Confindustria con delega alle filiere, il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino e alcune organizzazioni di beneficenza.