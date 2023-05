’Memoria e Diritti’, incontro finale

Questa mattina alle 11, nell’Aula Magna dell’Istituto Laura Bassi, in via Sant’Isaia, incontro conclusivo del progetto ’Memoria e Diritti: testimoni del passato, sentinelle nel presente’. Il progetto, che ha coinvolto più di 800 studenti di 40 classi si è articolato in diversi percorsi: dalla Resistenza a Monte Sole, fino ad un viaggio a Cracovia, Auschwitz-Birkenau e Auschwitz 1, e infine un percorso su ’Memoria, Letteratura e Filosofia’. Oggi incontro con la famiglia Lama, che donerà documenti di Lelio Lama.