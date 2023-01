Memoria in scena con gli studenti

Per le celebrazioni del Giorno della memoria domani alle 10, al Monumento del Deportato del Parco Pettazzoni è in programma ’Adotta un monumento - La memoria partecipata’, in collaborazione con l’Istituto d’istruzione superiore Archimede e la Biblioteca G. C. Croce, Aned e le classi quinte della scuola primaria Quaquarelli. Venerdì alle 21, al Teatro Comunale, va in scena ’La stella di Jospeh’, spettacolo ideato e interpretato dagli studenti dell’Archimede, con la regia di Francesco Calderara. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito dell’Istituto Archimede.