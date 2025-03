In memoria delle vittime del Covid: maxi lenzuolo in piazza Maggiore a Bologna

Bologna, 16 marzo 2025 – Bologna ricorda le vittime del Covid. Lo fa in piazza Maggiore, in memoria delle 4.488 vittime in provincia.

Un maxi lenzuolo in piazza Maggiore a Bologna per ricordare i morti della pandemia

In un lenzuolo lungo 120 metri ci sono i nomi di uomini e donne deceduti durante la pandemia. Tela per tela sono stati scritti dai volontari delle diverse associazioni che hanno deciso di aderire alla Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19.

Dalle 6 di questa mattina e fino alle 18 la Croce Rossa Italiana di Bologna, insieme a varie associazioni, tra cui l’Ageop, hanno fatto realizzato questa opera d’arte, assemblando con le cucitrici tutte le diverse tele, con i nomi e le date di nascita scritti in ordine alfabetico.

Il lenzuolo, su cui sono anche disegnati dei volti, martedì alle 18 sarà calato dalla Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio. “Un messaggio significativo per tutta la città”, racconta da piazza Maggiore al microfono Giovanni Beccari, presidente Ageop, al fianco delle tante persone che durante la giornata hanno deciso di scrivere il nome di un familiare insieme ai volontari. Ma sono passati anche infermieri, dottori e politici. Ognuno per dare la sua testimonianza, il suo omaggio, la sua affermazione.

Presente anche Marco Gamberini, presidente del comitato della Croce Rossa Italiana di Bologna: “Dietro i numeri ci sono persone che così verranno ricordate”. Tanti cittadini e turisti si sono inoltre fermati lasciando messaggi emozionanti nei quaderni che erano presenti nei banchetti. E la parola più ripetuta è una: “Ricordiamoci”.