Memorial Barnaba con i campioni

Per gli amanti del calcio sulle sponde del Reno lunedì prossimo sul prato dello storico Stadio Nobile di Casalecchio si tiene il Memorial Romano Barnaba. Sono tanti gli ex giocatori anche di serie A, tra cui anche i casalecchiesi Gianluca Pagliuca e Marco Ballotta, che alle 20 scenderanno in campo in una delle quattro le squadre che si cimenteranno in questo quadrangolare dedicato all’indimenticato allenatore delle squadre giovanili del Casalecchio Calcio 1921. Fondato una dozzina di anni fa da Matteo Ruggeri, attuale assessore allo Sport, il memorial vuole ricordare la figura di Barnaba che ha insegnato per diverse stagioni il calcio a bambini e ragazzi che sono diventati anche dei campioni.

n. m.