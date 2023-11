Memoriale Shoah, l’oltraggio: "Atto odioso e inaccettabile"

Un "atto odioso e inaccettabile". Così il deputato Pd Andrea De Maria commenta l’oltraggio alle foto degli ostaggi di Hamas, strappate dal Memoriale della Shoah, dove erano state affisse."“Ho chiamato il presidente della Comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, per manifestargli tutta la mia solidarietà – dice De Maria – nessuno sottovaluti il moltiplicarsi di episodi di antisemitismo in Europa e purtroppo anche in Italia. E non facciamolo a Bologna, città medaglia d’oro della Resistenza. Serve la condanna più netta di tutte le forze politiche". Per Federica Mazzoni, segretaria del Pd bolognese e presidente del quartiere Navile, si tratta di "un gesto violento, di odio: esprimo vicinanza alla nostra comunità ebraica. Le azioni di guerra portate avanti in modo scellerato non devono tramutarsi – aggiunge Mazzoni – in antisemitismo, torture, uccisioni e crimini di guerra". Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega tra i banchi del consiglio comunale, aggiunge che quanto accaduto "è inaccettabile e vergognoso. Totale solidarietà alla comunità ebraica di Bologna. Invitiamo tutte le istituzioni a condannare questo questo di evidente sostegno alle azioni criminali di Hamas", conclude il leghista.