’Memorie del Collezionista’: i gioielli del nostro Ottocento

’Memorie del Collezionista. La pittura bolognese tra ‘800 e ‘900’ è la mostra che apre oggi alla Galleria Fondantico (via de’ Pepoli 6e) e che vuole, attraverso 130 opere, ancora una volta, approfondire il valore artistico di questo interessante periodo bolognese. Il curatore Edoardo Battistini nella scelta dei dipinti, disegni e pastelli, come spiega nel catalogo, ha cercato di ogni artista un’opera speciale, per consegnare al pubblico un aspetto nuovo ed originale dei protagonisti di questo secolo. È così che del pittore Mario De Maria si propone Salomè dipinto attorno al 1890 e scomparso dal mercato antiquario dal 1926 per 96 anni, fino al ritrovamento nel 2022 ad una mostra. Per la storia che il dipinto propone, una scena rurale ambientata a Terracina che si può leggere come una leggenda popolare, può essere considerata un caposaldo del simbolismo. È presente anche il dipinto su cartoncino di Luigi Bertelli del 1867 raffigurante la cascata di Staubbach, forse l’unica testimonianza del suo viaggio in Francia. Sempre di Bertelli è il quadro La Cava a Monte Donato del 18801885, particolarmente interessante perché la sua tecnica, i tratti delle pennellate, l’uso del colore e la semplificazione pittorica rappresentano la matrice morandiana. Tra i più grandi estimatori di Bertelli si considera Nino Bertocchi, di cui la mostra espone un piccolo gioiello del 1916, primo quadro noto del pittore. Ovviamente non possono mancare in un’esposizione che esalta le qualità pittoriche dell’800 e ‘900: Alfredo Protti, un mago nel rappresentare la malizia ed il fascino femminile, Carlo Corsi con due capolavori, uno appartenuto alla Collezione Kelescian, e Giovanni Romagnoli con opere che lo porteranno ad avere un grande successo nell’ambiente del cosiddetto ’Realismo magico"’ Chiude il 6 giugno. Ingresso libero. Orari: da lunedì a sabato ore 1013; 1619

Nicoletta Barberini Mengoli