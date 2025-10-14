Memorie di guerra nella casa della pace

È stato inaugurato sabato ‘Gotica 64’, il nuovo centro documentale dedicato alla Linea Gotica. Lo spazio è parte di un ampio progetto di rigenerazione delle Fornaci Bonani Pelloni di Vergato, dove in passato era prodotta la calce utilizzata per costruire la ferrovia porrettana. In seguito saranno riqualificati anche il parco urbano e l’ex ghiacciaia che sarà utilizzata come spazio polifunzionale.

L’intervento ha richiesto finanziamenti per un importo di oltre 1,5 milioni di euro: 500 mila provenienti dalla Città metropolitana, 750 mila ottenuti dal bando rigenerazione della regione e i restanti 300 mila coperti direttamente dal Comune. Per l’occasione è stato organizzato, presso il centro sociale Franco Nanni, il convegno ‘Gotica 64 - La strada del fronte appenninico’, dedicato alla memoria e alla storia del territorio. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato e di Valentina Cuppi, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino, si è svolta La prima parte dell’iniziativa, dal titolo ‘Recuperare e riqualificare per valorizzare la storia e il territorio’, moderata da Francesca Marchi, referente cultura dell’ unione. Sono intervenuti Amleto Gardenghi, assessore alla cultura di Vergato e la presidente de ‘Lo stato dei luoghi’, Roberta Franceschinelli. A seguire, ‘Gotica 64: il luogo della memoria’, la parte dell’incontro dedicata al centro documentale appena ultimato, moderata da Marco Tamarri, ex dirigente dell’Unione.

Sono intervenuti Giovanni Facciorusso, responsabile dei lavori pubblici del comune, Stefano Piazzi, Enrica Pè e Matteo Carboni, che hanno seguito i diversi aspetti connessi all’allestimento del luogo, Vito Paticchia, Gabriele Ronchetti e Massimo Turchi, storici e curatori di ‘Gotica 64’. A seguire taglio del nastro e disvelamento della scultura di Chiara Fusco ‘Semi di memoria e Pace’ (nella foto sopra), realizzata in corten e resina.

Infine, è stata inaugurata una Pietra d’Inciampo di Liberation Route Europe, fondazione che promuove i luoghi della seconda guerra mondiale. "In questi giorni è arrivato a compimento – ricorda Argentieri – un progetto che coniuga memoria collettiva e valorizzazione del territorio. I percorsi espositivi di ‘Gotica 64’, Più che di operazioni militari, si occuperanno dell’impatto che la guerra ebbe sulla popolazione, conducendo un’operazione in grado di riscuotere interesse". All’interno del centro (nella foto sotto), spazio ai supporti multimediali e alla narrazione dei testimoni, secondo modalità che ricordano quelle utilizzate dal ‘Piccolo museo del Diario’ di Pieve Santo Stefano.

Fabio Marchioni