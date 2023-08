Mengoli e quel Sanremo 1970 "Il mio Toto: gli dissi subito sì"

di Francesco Moroni

"Io ho avuto il grande piacere di conoscerlo e l’onore di cantare le sue canzoni. Ho ancora la foto che mi regalò alla fine degli anni Ottanta. Vede, eccola qui… C’è scritto: ‘Al mio caro amico Paolo. Primo interprete delle canzoni di… Toto Cutugno". La voce si riempie di emozione nel ricordare aneddoti e momenti insieme, ripensando agli anni d’oro della canzone italiana. Paolo Mengoli parla di Toto Cutugno, scomparso due giorni fa, come si parla di un amico di lunga data, di uno di quelli che c’è sempre stato, al di là del tempo condiviso insieme. Era il 1970 quando Mengoli si affacciava per la prima volta al Festival di Sanremo, per cantare sul palco dell’Ariston Ahi! Che male che mi fai, testo scritto da un giovane cantautore che, in seguito, diventerà uno dei più grandi intepreti italiani: Toto Cutugno. "Quando sentii il titolo non ci pensai due volte – prosegue il cantante bolognese –. Dissi subito: sì, la faccio".

Come mai?

"Mi sembrava uno slogan universale. Qualcosa che poteva adattarsi a tante situazioni diverse e in cui tante persone potevano ritrovarsi. Pensai: se la critica lo capisce, bene. Altrimenti ho fatto semplicemente qualcosa che volevo fare".

E come andò?

"La facemmo in coppia con quelli che, allora, erano I ragazzi della via Gluck: il gruppo di Adriano Celentano. Toto si presentò all’Ariston attraverso il proprio editore per presentare il brano, e io dissi immediatamente di sì. Di questo lui è sempre stato non dico grato, che forse è un termine eccessivo, ma riconoscente sì".

Com’era il vostro rapporto?

"Abbiamo avuto anche altre collaborazioni, ma lui ha sempre continuato a ripetere di come io fossi stato il primo a credere nel suo modo di scrivere canzoni. per questo".

Qualche altro episodio insieme da raccontare?

"Sono molto dispiaciuto che se ne sia andato e l’ho sempre nominato in tutti questi anni, perché quella canzone, al di là del successo dell’autore, io l’avrei fatta a prescindere. Ne abbiamo parlato spesso. Ricordo che intorno al 1997 ho partecipato come parte musicale fissa a I fatti vostri, e il caso volle che lui arrivasse proprio l’anno dopo. Presto pubblicherò anche uno spezzone insieme, dove lui mi abbraccia e dice cose molto belle. E’ una cosa a cui tengo davvero molto".